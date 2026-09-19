ONLINE: Pardubice - Bohemians, domácí chtějí navázat na první ligovou výhru

Klokanům se v této ligové sezoně podařilo porazit jen poslední Zlín a předposlední Slovácko. Výběr trenéra Jaroslava Veselého však už zažil i pár světlých momentů, remizoval s Hradcem Králové, Jabloncem i pražskou Slavií. Od prostřední skupiny je se zápasem k dobru dělí jediný bod.
Pardubice chtějí po hororovém vstupu do Chance Ligy navázat na dobrý výsledek z minulého kola. V prvních sedmi utkáních získaly pouze dva body a poprvé vyhrály právě minulý týden v Ostravě.
Vzájemná bilance však nahrává Západočechům. Pardubice proti Bohemians neprohrály posledních pět vzájemných ligových utkání, ve třech z nich je dokonce i porazily.