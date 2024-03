Gól, tři červené a konec. Nezvládli jsme to, mrzelo zaskakujícího kouče Pardubic

Rozhodčí Ladislav Szikszay od sedmdesáté minuty tahal jednu kartu za druhou a Pardubice dohrávaly v devíti lidech. Podlehly 0:1.

„Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. Přijde mi, že se dostáváme do situace, kdy hráči neví, co je za žlutou, co za červenou. Kdy rozhoduje VAR, kdy rozhodčí. I my u tabletu na střídačce přemýšlíme, co se děje,“ štvalo asistenta pardubického trenéra Davida Mikulu.

Ten musel přijít na pozápasovou tiskovku, protože dvě výše uvedené červené karty nebyly jediné v utkání. Tu třetí dostal hlavní kouč Radoslav Kováč, tomu se nelíbilo vyloučení Chlumeckého a reagoval přehnaně.

„Cítili jsme křivdu, protože rozhodčí píská až poté, co hráč Baníku zařve. Kovy vyjel, nevím, co rozhodčímu řekl. Jsou v tom emoce, protože těsně po gólu jdete do deseti, nezvládli jsme to,“ přiznal Mikula.

Spouštěčem série vyloučení byl právě jiný zmíněný klíčový moment. Kolem šedesáté minuty přišel pardubický výpadek a Baník ho téměř okamžitě využil. Na pohotový pokus Matěje Šína ve vápně ještě gólman Antonín Kinský zareagoval, na hlavičku Filipa Blažka po rohu na zadní tyč už ale v 69. minutě nedosáhl.

„Myslím, že jsme byli na Baník dobře připravení, věděli jsme, co nás čeká, a v první půli jsme byli herně lepší. Šance, které máme, ale prostě musíme proměnit. Pak přišlo hluchých deset minut a my jsme znovu zůstali bez bodů,“ mrzelo Mikulu.

Dobrý sedmibodový vstup Pardubic do jara je tak v prachu. Od té doby počítají už čtvrtou prohru v řadě a znovu začíná boj o přežití.

„V sestupovém pásmu jsme prakticky celou sezonu. Když můžeme udělat krok výš, tak ho nezvládneme. Asi nám přijde vhod reprepauza, máme čas, aby se nám uzdravili klíčoví hráči Tomáš Zlatohlávek, Kryštof Daněk a Kamil Vacek. Kvůli červené kartě nám kromě Chlumeckého s Ortízem stojí taky Denis Halinský, takže musíme během čtrnácti dní vymyslet novou sestavu,“ plánoval Mikula.

Její odtajnění přijde 30. března, kdy Východočeši nastoupí od 15 hodin na Hané v Olomouci.