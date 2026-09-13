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Chance Liga 2026/2027

Vše musíme podřídit výhře. Ani Baník není v jednoduché pozici, burcuje Tanko

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  10:00
Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem ze Slovácka | foto: ČTK

Pardubický Abdullahi Tanko s míčem před Martinem Šviderským a Andrejem...
Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem před Danijelem Šturmem ze Slavie
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.
Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.
8 fotografií
Trochu jako vracet se domů, říká Abdullahi Tanko, nigerijský útočník fotbalových Pardubic, před víkendovou cestou do Ostravy. S mančaftem tam v neděli už brzy po poledni, ve 13 hodin, vyběhne na zteč proti domácímu Baníku, za nějž mezi lety 2023 a 2025 odkopal jeden a půl sezony.

„Fanoušci i všichni v týmu mě tam měli rádi,“ vzpomíná Tanko s vděkem. „Ale celou kariéru zkrátka nestrávíte na jednom místě,“ glosuje 28letý borec.

Ostatně proti ostravskému celku už venku v pardubickém dresu nastoupil, a to dokonce dvakrát.

„Když jsme na Baníku hráli naposled, zvítězili jsme 4:1 a já dával gól. Ale to byla jiná situace, teď je opravdu nutné všechno podřídit úspěchu,“ zdůrazňuje Tanko.

Ostravský Michal Frydrich se snaží zabrzdit rozběhnutého Abdullahi Tanka z Pardubic.

Důvod je nasnadě, po sedmi kolech mají fotbalisté na kontě jen dva body za dvě remízy a v tabulce jsou předposlední patnáctí.

„Stále čekáme na první ligovou výhru, což je těžké. Ale kabina tu funguje dobře, nejsme hlavami dole. Teď je to takové výsledkově horší období, ale věříme sami v sebe a jsme motivovaní. S Baníkem to budeme chtít prolomit,“ říká Tanko.

I Ostrava se momentálně nachází pod čarou pro skupinu o záchranu, na 11. příčce, ač má bodů devět. V uplynulých dvou kolech nicméně o schytala „dardy“ v Mladé Boleslavi (0:4) a v Jablonci (0:3).

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„Ani oni nejsou v jednoduché pozici, očekávám náročné utkání. Ale věřím svému týmu,“ opakuje Tanko. Se spoluhráči doufá, že v baníkovském doupěti nezaniknou hlasy pardubických fanoušků, kteří se do Ostravy vypraví.

„Naši příznivci vědí, že umíme hrát mnohem lépe, a potřebujeme jejich podporu. Musíme se přes to konečně dostat,“ velí Tanko, jenž se letos ještě gólově neprosadil.

Minule na Slovácku, kde Pardubice vyválčily bezbrankovou plichtu, strávil na place 61 minut, než ho vystřídal jeho krajan Samuel. Byl to Tankův druhý zápas po svalovém zranění – předtím proti brněnskému Artisu (1:2) jej trenéři poslali do boje jen na pár závěrečných minut.

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„Cítil jsem se dobře. Byla to už nějaká chvíle, co jsem hrál v základní sestavě – tři týdny jsem zůstal mimo, což nebylo nic moc. Ale zraněním se holt ve fotbale nevyhnete. Chcete se pak vrátit ve formě, která by se co nejvíc blížila té před nucenou pauzou. V první řadě jsem šťastný, že mohu být zpátky,“ konstatuje Tanko.

Z utkání v Uherském Hradišti si odnesl v zásadě pozitivní dojmy.

„Hráli jsme tam dobře. Samozřejmě jsme natropili i pár chyb, ale mohli jsme zvítězit. V trénincích jsme se teď zaměřovali na to, aby se ty lapsy neopakovaly. Jsme sebevědomí a nachystaní,“ nepochybuje Tanko před dalším kláním.

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1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
13. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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