Fotbalové Pardubice dál baví. Je krásné být nad Plzní, kochá se trenér nováčka

Co to s vámi dělá, když se v tabulce vidíte nad Viktorií či Baníkem?

Hlavatý: Fajn pocit. Je vidět, že mužstvo šlape. Jak hráčský kádr, tak realizák, lidi okolo. Funguje to, přenesli jsme si to z druhé do první ligy. Máme bojovného, vítězného ducha.

Novotný: Kdo by si to před sezonou pomyslel. Ale soutěž ještě není u konce, zápasů je moc a všechno se může změnit.

Můžete myslet i na poháry?

Hlavatý: Máme pořád svůj cíl, tedy co nejdřív se zachránit. Pak teoreticky můžeme pokukovat výš, ale jak říkám, jako první musíme odvést tu záchranářskou práci. Samozřejmě bychom se rádi pohybovali v horních patrech tabulky.

Novotný: Nezabýváme se tím. Chceme být prostě úspěšní v každém dalším utkání, aby byli naši fanoušci spokojení. Řešíme vážně jen to, abychom se zachránili. A víme, že ty body uhrané na podzim nám nestačí. Že i na jaře potřebujeme další. Máme jich 28, ale nepočítali jsme, kolik jich je potřeba. Možná bude stačit 35, když mužstva vespod tabulky moc bodů nedělají. Nevím.

V 18 zápasech jste dali jen 17 gólů. Co vás tedy vyneslo do lepší půlky ligy?

Hlavatý: Chceme pořád hrát naší hru, kombinovat. Jako v Teplicích. Věděli jsme, že některé pasáže budou o bojovnosti, v jiných půjde kombinovat. Ani po gólu jsme se neuspokojili a chtěli jsme dát další. Bojujeme jako jeden tým. Před zápasem jsme si říkali, že do koncovky se musíme tlačit o něco víc. Že vzadu jsme jistí, ale musíme být dravější dopředu, víc jít za gólem. A mohlo to nakonec skončit výraznějším rozdílem.

Novotný: Tým táhne za jeden provaz, kluci bojují. Věříme, že když branku vstřelíme, dokážeme vzadu uhrát nulu. Z toho jsou pak vítězné zápasy. V Teplicích jsme se pokoušeli často o střelu, přestože na těžkém terénu bylo náročnější si střeleckou pozici připravit. Hráči nechali na hřišti srdce. Naše záloha je lehkonohá, věřili jsme, že soupeře uběháme. I proto jsme z Brazilců dali přednost Caduovi před Ewertonem, neboť je takový štírek a má dobré zakončení. Jsme rádi, že skóroval, dá mu to sebedůvěru.

Michale, v Teplicích vás složil domácí Gabriel a videorozhodčí řešil, zda žlutou kartu změnit na červenou. Bylo to na vyloučení?

Hlavatý: Upřímně jsem si myslel, že padla červená karta rovnou. Ale na takovém náročném terénu ty zákroky vypadaly drsněji, než jaké asi byly v reálu. Jestli se sudí rozhodli pro žlutou, tak asi byla.