Pár věcí musíme poladit, ale kvalita tady stále je, říká Priske. Chce bojovat o titul

Během svižného rozhovoru pro klubovou televizi dánský trenér hned několikrát zmínil to nejzásadnější: „Chceme se vrátit do boje o titul. Musí to být náš jednoznačný a hlavní cíl.“

Příchod Priskeho je vzpruhou pro celou Spartu, která v posledních měsících postupně vadla.

„Ale pozor, kvalita je v kabině pořád velká. Kluky jsem sledoval. Viděl jsem, jak úspěšně vstoupili do Ligy mistrů i to, jak se jim postupně přestalo dařit. Všichni víme, že čtvrté místo je pro klub velikosti Sparty zklamání, musíme to změnit,“ nabádá dánský trenér.

Ve Spartě mezi lety 2022 a 2024 odkoučoval takřka sto soutěžních zápasů. Získal dva tituly, uspěl v domácím poháru a s týmem se probojoval do osmifinále Evropské ligy.

„Moje motivace je stejná jako před třemi lety, chci ze sebe vymáčknout maximum a předat Spartě jen to nejlepší,“ přesvědčuje. „Cítím, že vítězná mentalita tady pořád je. Jasně, že musíme pár věcí poladit, ale je správné, že očekávání na nás budou od začátku vysoká, k takovému klubu to prostě patří. Od prvního dne musíme podávat adekvátní výkony a mít výsledky. Budeme se rvát,“ slibuje Priske, který skoro na den přesně před rokem odcházel z Česka do Nizozemska.

Nabídka Feyenoordu ho okouzlila natolik, že jednal i za zády Sparty. „Na odchod jsem tlačil,“ přiznal později. „Ale v klubu chápali, že mám ambice se posunout dál.“

Vztahy na čas ochladly. I z výroků sportovního ředitele Tomáše Rosického byla zprvu cítit hořkost, která časem vyprchala.

„Společný rozchod jsme si vyjasnili,“ vysvětlil Rosický v neděli večer, když Sparta návrat bývalého trenéra oficiálně oznámila.

„Během sezony jsme si občas napsali, ale ten klíčový kontakt s Rosou proběhl až před pár týdny. Dozvěděl jsem se, že byl hospitalizovaný, hned jsem mu psal a druhý den jsme si volali. Všechno jsme pobrali a já si uvědomil, že Sparta je klub, ve kterém chci být. Prožil jsem tady dva úžasné roky a cítím, že jsem opět udělal správné rozhodnutí,“ oznámil Priske.

Bez práce byl od února, protože jeho štace ve Feyenoordu skončila předčasně. Čtyři měsíce byl doma s rodinou, v dánském Herningu navštívil i hokejový šampionát, odpočíval.

„Hlavně jsem měl čas přemýšlet. Nejen nad tím, co se pokazilo ve Feyenoordu, ale také nad tím, jak vypadaly štace ve Spartě či v Antverpách. Spoustu jsem si toho sesumíroval, bylo to přínosné,“ ujišťuje. „A taky jsem nabral novou energii, kterou teď zase budu potřebovat,“ pokračoval Priske.

Na Strahově a na Letné zatím potkává známé tváře z klubu. Už na konci týdne opět uvidí i hráče.

„S některými jsem byl průběžně v kontaktu a rád je zase uvidím. Nejvíc se ale těším zpátky do práce, na hřiště, na parťáky z realizačního týmu. Všichni se budeme se rvát, abychom dostali titul zpátky domů,“ uzavřel.