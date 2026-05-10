Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Autor:
  15:27
Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na Slavii ví, že si do Edenu nikdy nezajde. Klub mu vyměřil nejpřísnější možný trest doživotního zákazu vstupu na stadion.

„Dotyčný byl na základě spolupráce bezpečnostních složek a kamerových záznamů stadionu identifikován a následně se ke svému jednání sám přihlásil. Klub poté případ vyhodnotil v souladu s návštěvním řádem,“ napsala na svém webu Slavia.

Návštěvní řád zapovídá jakýkoli svévolný vstup na hrací plochu, což zároveň upravují i soutěžní řády Fotbalové asociace ČR a Ligové fotbalové asociace.

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie

Kvůli tomu, že klub nezabránil, aby se takový incident hromadně stal, pyká u disciplinární komise, kde Slavii hrozí kontumace derby i budoucí uzavření stadionu.

„Klub považuje fyzické napadení hráče během utkání za jednu z nejzávažnějších forem narušení bezpečnosti a veřejného pořádku,“ odsoudila Slavia fanouškovo jednání.

Sparťanský brankář Surovčík byl posléze vysvlečen z dresu a odveden za pomocí člena slávistického realizačního týmu k lavičkám a do bezpečí tunelu. Sparťané poté kvůli obavám o bezpečnost odmítli utkání dohrát a ze stadionu odjeli autobusem.

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

„S ohledem na mimořádnou závažnost incidentu a ohrožení zdraví hráče rozhodlo představenstvo klubu o uložení maximální možné sankce dle návštěvního řádu, tedy doživotního zákazu vstupu do Fortuna Areny,“ vysvětlila Slavia.

„Klub zároveň zdůrazňuje, že bezpečnost hráčů, realizačních týmů, zaměstnanců i fanoušků je pro klub absolutní prioritou a podobné jednání nebude v žádném případě tolerováno,“ dodala.

Trest je to v českém prostředí mimořádný, byť ne ojedinělý. Před rokem přistoupila ke stejnému kroku i Sparta, která doživotně zakázala vstup na Letnou fanouškům, jež se v centru Olomouce před pohárovým finále vyfotili se zdviženou pravicí a v bílých kápích. V roce 2022 zase trestala Slavia pětiletým zákazem vstupu po utkání s Plzní kvůli neoprávněnému vstupu na trávník.

Sparta odsoudila hajlující fanoušky, udělí jim doživotní zákaz vstupu na stadion

Slavia dál hodlá zjišťovat totožnost těch, kteří v sobotu večer vnikli na hřiště, a adekvátně je potrestat. Zároveň od nich plánuje vymáhat všechny škody, jak už dříve potvrdil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever,“ ujistil.

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
47 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

ONLINE: Olomouc - Bohemians 0:1, domácí nedali penaltu, za hosty skóruje Ristovski

Sledujeme online
Obránce Matěj Kadlec z Bohemians (vlevo) a Fabijan Krivak z Olomouce

K postupu do finále nadstavbové skupiny mají nakročeno olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians hájí náskok 3:1, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  15:32

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

10. května 2026  15:27

ONLINE: Pardubice - Karviná 1:0, domácí v odvetě hájí náskok, trefil se Patrák

Sledujeme online
Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem mezi karvinskými Jevhenijem Skybou...

Pardubičtí fotbalisté hájí v odvetě semifinále nadstavbové skupiny o umístění náskok 2:1 nad Karvinou z prvního zápasu. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  15:22

ONLINE: Aston Villa prohrává s Burnley, večer derby Arsenalu s West Hamem

Sledujeme online
Útočník Ollie Watkins z Aston Villy oslavuje svůj gól proti Sunderlandu.

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bude londýnské derby mezi Arsenalem a West Hamem od 18.30. Ještě předtím hraje od 15 hodin Aston Villa na Burnley, Nottingham vyzve...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  15:20

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

10. května 2026  13:55,  aktualizováno  14:53

Douděra se omluvil za chování v derby: Musím se změnit v jiného člověka

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.

Za své chování po vystřídání si od hlavního sudího Karla Roučka vysloužil červenou kartu. „Dejte třetí poločas, vy zm***!“ křičel podle zápisu slávistický bek David Douděra na rozhodčí. Po událostech...

10. května 2026  14:11

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.

První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči...

10. května 2026  12:06,  aktualizováno  14:10

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli se na středeční utkání s Jabloncem budou moci slávističtí příznivci vrátit na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi...

10. května 2026  13:08,  aktualizováno  13:43

KOMENTÁŘ: Místo oslav titulu armagedon v Edenu. Proč?

Premium
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Můžete se ptát stokrát, tisíckrát, milionkrát a stejně nepochopíte. Nedá se jakkoli rozumně vysvětlit, proč horda šílenců v sobotu večer zničila fotbalové derby a vlastnímu klubu skrečovala téměř...

10. května 2026  13:27

Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Slávistickému kotli šéfoval přes deset let, teď už dlouho dění na aktivní fanouškovské fotbalové scéně jen pozoruje. I proto Lukáše Valu, kterému se mezi slávisty říká Strašák, sobotní události...

10. května 2026  13:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě...

Dal si krátký rozběh a z přímého kopu zakroutil levačkou míč do horního rohu branky. Třiadvacetiletý univerzál Alexandr Sojka si parádní trefou připsal první ligový gól v dresu Viktorie, když v 67....

10. května 2026  11:40

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

10. května 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.