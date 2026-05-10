Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

„Dotyčný byl na základě spolupráce bezpečnostních složek a kamerových záznamů stadionu identifikován a následně se ke svému jednání sám přihlásil. Klub poté případ vyhodnotil v souladu s návštěvním řádem,“ napsala na svém webu Slavia.
Návštěvní řád zapovídá jakýkoli svévolný vstup na hrací plochu, což zároveň upravují i soutěžní řády Fotbalové asociace ČR a Ligové fotbalové asociace.
Kvůli tomu, že klub nezabránil, aby se takový incident hromadně stal, pyká u disciplinární komise, kde Slavii hrozí kontumace derby i budoucí uzavření stadionu.
„Klub považuje fyzické napadení hráče během utkání za jednu z nejzávažnějších forem narušení bezpečnosti a veřejného pořádku,“ odsoudila Slavia fanouškovo jednání.
Sparťanský brankář Surovčík byl posléze vysvlečen z dresu a odveden za pomocí člena slávistického realizačního týmu k lavičkám a do bezpečí tunelu. Sparťané poté kvůli obavám o bezpečnost odmítli utkání dohrát a ze stadionu odjeli autobusem.
„S ohledem na mimořádnou závažnost incidentu a ohrožení zdraví hráče rozhodlo představenstvo klubu o uložení maximální možné sankce dle návštěvního řádu, tedy doživotního zákazu vstupu do Fortuna Areny,“ vysvětlila Slavia.
„Klub zároveň zdůrazňuje, že bezpečnost hráčů, realizačních týmů, zaměstnanců i fanoušků je pro klub absolutní prioritou a podobné jednání nebude v žádném případě tolerováno,“ dodala.
Trest je to v českém prostředí mimořádný, byť ne ojedinělý. Před rokem přistoupila ke stejnému kroku i Sparta, která doživotně zakázala vstup na Letnou fanouškům, jež se v centru Olomouce před pohárovým finále vyfotili se zdviženou pravicí a v bílých kápích. V roce 2022 zase trestala Slavia pětiletým zákazem vstupu po utkání s Plzní kvůli neoprávněnému vstupu na trávník.
Slavia dál hodlá zjišťovat totožnost těch, kteří v sobotu večer vnikli na hřiště, a adekvátně je potrestat. Zároveň od nich plánuje vymáhat všechny škody, jak už dříve potvrdil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
„Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever,“ ujistil.