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Padesát let od prvního titulu Baníku. Mistři vzpomínají: Tehdy se ještě tolik neslavilo

Jiří Seidl
  7:52
Byla by to pořádná ostuda, pokud by letos fotbalisté Baníku Ostrava neuspěli v baráži a z první ligy sestoupili... Jejich předchůdci totiž před 50 lety vybojovali historicky první mistrovský titul pro ostravský klub „Musíme pořád věřit, že se v mužstvu probudí nějaký živel a že se zase nastartuje, aby ani dnešní kluci nebyli ochuzeni o to krásné, co v Baníku bylo,“ komentoval nakonec úspěšný boj současného týmu o záchranu bývalý obránce Rostislav Vojáček.
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Mužstvo fotbalistů Baníku Ostrava po vítězném utkání v Plzni, kde 4. června 1976 výhrou 1:0 vybojovalo první mistrovský titul. | foto: archivní snímek

Ve čtvrtek tomu je přesně 50 let, kdy hráči Baníku v posledním kole ligy vyhráli v Plzni 1:0 a mohli slavit. K titulu se odrazili až z dvanáctého místa po podzimu, kdy však ztráceli jen čtyři body na vedoucí Slovan Bratislava.

50 let od prvního titulu Baníku Ostrava

Fotbalisté ostravského Baníku v posledním kole sezony 1975 až 1976 vyhráli v Plzni a díky výhře Slovanu Bratislava nad Slavií Praha získali první titul ze čtyř v klubové historii.

Baník během 30 kol získal 37 bodů, přičemž za výhru ještě byly dva body a za remízu jeden. Druhý Slovan a třetí Slavia Praha měly shodně 36 bodů. Baník měl 14 výher – i čtvrtá Dukla jich měla víc (15) –, ale devětkrát remizoval.

Mistrovský tým tvořili brankáři Pavol Michalík a František Schmucker, obránci Rostislav Vojáček, Libor Radimec, Zdeněk Rygel, Josef Tondra, Jiří Ruš a František Huml, záložníci Petr Slaný, Lubomír Knapp, Josef Kolečko, Arnošt Kvasnica, Miroslav Vojkůvka a Miloslav Smetana a útočníci Rostislav Sionko, Milan Albrecht, Jiří Klement, Werner Lička a Josef Foks. Trenérem byl Jiří Rubáš.

Ve druhé části sezony Baník z 15 zápasů prohrál jen v Praze se Slavií 0:1. „Na jaře jsme týmy před námi honili, až jsme to dotáhli k titulu,“ uvedl brankář Pavol Michalík.

„Ani jednou během celého ročníku ligy jsme nebyli na prvním místě, až jsme na něm skončili,“ upozornil Rostislav Sionko, střelec rozhodujícího gólu v Plzni.

Tamní vítězství by však Ostravským nestačilo, pokud by Slovan Bratislava v souběžně hraném duelu neporazil Slavii Praha 2:0...

„Věřili jsme, že by to mohlo vyjít, protože Slovan hrál za sebe. Kdyby vyhrál a my v Plzni ne, byl by mistrem on. Bylo to hodně zamotané,“ připomněl Michalík, který v cestě za titulem nechyběl ani minutu.

K slavným postavám Baníku patří i Augustín Antalík, který přišel z Baníku Prievidza hned po mistrovské sezoně.

„Když Baník poprvé vyhrál ligu, byl jsem na vojně, ale pozorně jsem jeho vítěznou šňůru sledoval, protože jsem věděl, že tam přestoupím. Fandil jsem,“ usmál se Antalík. „A byl jsem rád, že Ostravským k triumfu pomohli mí krajané ze Slovanu.“

Ani Lubomír Knapp nebyl u rozhodujícího utkání, jelikož byl zraněný a do Plzně nejel. Doufal, že jeho spoluhráči tam vyhrají. „Plzeň byla totiž mančaft, nad nímž jsme vyhrávali. Soupeř, který nám vyhovoval, ale co jsem pak slyšel, tak to bylo dost těžké,“ řekl.

I proto, že Plzeňské trénoval Tomáš Pospíchal, který mistrovský tým Baníku vybudoval. „Jenže šéfové klubu ho několik zápasů před koncem předchozího ročníku propustili. Svůj tým hecoval, utkání mělo náboj,“ zavzpomínal Michalík. Fotbalisté Baníku na rozhodující utkání letěli do Prahy, odkud se do Plzně přesunuli autobusem. Domů se vraceli vlakem.

„S fanoušky jsem čekal na nádraží, až kluci přijedou. No a potom... To vám ani nemusím říkat, co bylo. Byla to dobrá oslava,“ konstatoval Knapp „Vítala nás hornická kapela a vedení OKD, generální ředitel, všichni ti vrcholoví manažeři, jak bychom řekli dnes,“ dodal Sionko.

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Podle Michalíka nebyly oslavy tak bombastické jako při čtvrtém triumfu v roce 2004, kdy byl spolu s Pavlem Vrbou asistentem trenéra Františka Komňackého. „Dříve se tak nejančilo. Dnes se úspěch slaví mnohem více. Tehdy se to bralo normálně – stalo se, vyhráli jsme. Jsme rádi, fandové byli potěšeni. Ale nějaké velké oslavy? To ne,“ řekl Michalík. „Hlavní byl první titul pro Baník.“

Dostali hráči i nějaké odměny? „Prémie byly vypsané už na začátku sezony, bylo to sedm tisíc korun,“ odpověděl někdejší brankář, který zažil mimořádný rok, jelikož s národním týmem vyhrál i mistrovství Evropy.

Sionko: Hlavu jsem měl dobrou, jen jsem byl malý

Vstřelil jeden z nejslavnějších gólů Baníku. Jeho trefa rozhodla o tom, že ostravští fotbalisté před 50 lety vyhráli v posledním kole první ligy v Plzni 1:0 a poprvé v historii získali titul. Jenže střelec Rostislav Sionko tehdy vůbec nemusel hrát...

„Ruda Sklář, vedoucí mužstva, mi říkal, že nedopatřením někde zapomněli mou registračku,“ vzpomínal útočník Sionko. „Zůstal jsem v šoku. Takový zápas! Ale napadlo nás, abychom hráli na občanské průkazy, což tehdy šlo. A štěstí bylo, že jsme výjimečně letěli na zápas letadlem, takže jsme občanky museli mít.“

Slavný gól jste dal hlavičkou, ale vyhlášený hlavičkář jste nebyl.
Ale byl! (usmívá se) Jednou v přáteláku s nějakým druholigovým slovenským mužstvem jsem dal hlavou hattrick.

Takže jste si uměl najít správné místo před brankou?
Jo, hlavu jsem měl slušnou, akorát jsem byl malý (měří 172 centimetrů).

Obránci Plzně před padesáti lety nečekali, že budete hlavičkovat?
Nepočítali s tím, bo (trenér) Rubáš najednou udělal změny a křičel na mě: „Běž k brankářovi!“ Abych tam jenom stínil a nic nedělal. Tak jsem se tam postavil a obránci se na mě vykašlali. Ale jak se Werner (útočník Lička) rozběhl, tak jsem vyrazil také a míč šel přímo na mou hlavu. Trefil jsem přesně šibenici.

Někdejší fotbalisté Baníku Ostrava Rostislav Sionko a Svatopluk Schäfer (zleva) nad knihou o historii klubu.

Jaký byl váš tehdejší tým?
Neskutečná byla obrana. Paľo Michalík nikdy neudělal chybu. Moc nevybíhal, ale byl to vynikající gólman. A Rosťa Vojáček za deset let, co jsem s ním hrál, prohrál snad pět hlaviček... To on uměl na balon naskočit, měl odhad. Neviděl jsem ho podběhnout centr nebo že by hlavičkoval hlavou nad sebe, vůbec ne. Všechno čisté hlavy čelem. Paľo s obranou mají na titulu Baníku obrovskou zásluhu. Ti kluci vzadu hráli skvěle, dostávali jsme málo gólů. To byl základ.

K tomu vaši obránci hráli konstruktivně dopředu, že?
To bylo úžasné. Třeba Zdenda Rygel, který hrál i za béčko nároďáku. Později Evžen Hadamczik dal do obrany Libora Radimce, který přišel z Vítkovic, kde byl nejlepší střelec. Nejprve (po přestupu v roce 1973) hrál v záloze, než ho Evžen stáhl na stopera.

Na tvůrčího stopera...
Jasně. Libor míče vyvážel a Rosťa to všechno dirigoval, nikoho před Paľa nepustil. Smál jsem se, jak k nám přijel Inter Bratislava. Jejich útočník hrál na Libora Radimce osobku, to bylo úžasné. Když měl Libor míč, ani se od něj nehnul. Vyjíždět nechali Rosťu.

Spoléhali jste i na to, že jste měli v kádru hodně místních hráčů?
Když jsem se teď díval na mužstvo, jaké jsme tehdy měli v Plzni, tak v něm byli dva Slováci – Paľo Michalík a Milan Albrecht, jeden původem Čecháček, což byl Franta Huml, a sedmnáct Moraváků. Neskutečné, všichni jsme byli z okolí. A z toho pět odchovanců – spolu se mnou Jiří Hudeček, Jiří Ruš, Zdeněk Rygel a Arnošt Kvasnica.

Rok 1976 byl výjimečný i tím, že národní tým vyhrál mistrovství Evropy. Na něm byl z vašeho mužstva jen brankář Pavol Michalík. Nemrzelo vás to?
Národní mužstvo bylo silné, v útoku byl třeba Marian Masný ze Slovanu, to byl vynikající mančaft. Byli tam fotbalisti jako hrom. Dostat se do reprezentace bylo opravdu těžké. Takže tam byl jen Paľo jako třetí brankář, a to byl vlastně také Slovák.

Po mistrovské sezoně vás po Jiřím Rubášovi vedl zmíněný Evžen Hadamczik, ale moc jste si už nezahrál, že?
To mužstvo pak bylo ještě lépe složené. A tak výborného trenéra, jakým byl Evžen, jsem nezažil. Bohužel pod ním jsem ze zdravotních důvodů odehrál snad jen jeden zápas. A v Plzni po roce, kdy jsem tam zařídil tu výhru, mě tak pokopali, že mi ukončili kariéru. Ve dvaceti sedmi letech. I když, kdo měl tehdy třicet, byl už starý...

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

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3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
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1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
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1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
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2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
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Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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