Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Fotogalerie 59

Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

David Čermák
Jiří Čihák
,
I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s Tykačem navrhovali, že naplánujeme oslavu,“ promne si šedivějící vousy. „Pro mě ale platí: čím míň, tím líp. Když o tom nikdo nebude mluvit, budu nejšťastnější.“

Zato na narozeninové povídání si rád najde čas. Po tréninku si v útrobách Edenu sedne do videomístnosti a vypráví přes dvě hodiny.

O životních etapách, o Slavii, ale třeba i o zimní olympiádě.

„V úterý jsem si zpětně pustil od poslední střelnice bronzový biatlonový závod Terezy Voborníkové a měl jsem slzy v očích. Nádherný příběh,“ vydechne. „A samozřejmě jsem sledoval hokej. Po českém vypadnutí jsem cítil křivdu, zato finále jsem si užil. To byla jiná galaxie.“

To nás zajímá: když si můžete vybrat, jestli ve volnu kouknout na špičkový fotbal, nebo hokej, co zvolíte?
Hokej, protože si u něj odpočinu. Dám příklad: v úterý jsem koukal na Bodö, jak vyřadili Inter Milán, a po deseti minutách mi hlava přepnula do trenérského módu. Jak kdo brání, jak řeší standardky... Podvědomě u toho začnu pracovat, aniž bych chtěl. U hokeje ne. Ten mě vtáhne jako fanouška.

Až se lidi z mého okolí diví: Celý týden jsi v klidu, ale na lavičce tě nepoznáváme! Občas se umím rozčílit i v soukromí, ale u hřiště je to jiný svět. Kdo tam dole nestál, neví, co se ve vás odehrává. Bojujete za svůj tým, chcete vyhrát a občas uletíte.

Vstoupit do diskuse

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

27. února 2026 

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Co je čeká dál?...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  26. 2. 23:56

Vitík slaví postup do osmifinále Evropské ligy, Lille rozhodlo až v prodloužení

Federico Bernardeschi z Boloni v souboji s Jónem Dagurem Thorsteinssonem...

Martin Vitík byl ve čtvrtek jediným českým fotbalistou, který slavil postup do osmifinále Evropské ligy. Boloňa porazila norský Brann Bergen stejně jako v prvním zápase 1:0. Dál jdou navzdory...

26. února 2026  23:47

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program a výsledky

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně zakončili své působení v Evropské lize 2025/26. Ligovou fázi soutěže zvládli impozantně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  26. 2. 23:41

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

26. února 2026  19:53,  aktualizováno  23:28

Koho dostane Sparta a Olomouc? Ve hře je Alkmaar, Celje, Mohuč i kyperský AEK

Marin Jakoliš (FC Noah) v souboji o míč s Peerem Koopmeinersem (AZ Alkmaar).

Soupeřem Sparty v osmifinále Konferenční ligy bude nizozemský Alkmaar, nebo Celje. Slovinský tým v 1. kole vyřazovací fáze podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil do osmifinále stejně jako...

26. února 2026  23:20

Hlavu vzhůru! Souarého zničila zahozená penalta. Jenom ať se nehroutí, řekl kouč

Plzeňský záložník Cheick Souaré poté, co neproměnil penaltu v rozstřelu s...

Konejšili ho úplně všichni, včetně zraněného stopera Jemelky, který k němu přihopsal o berlích. Cheick Souaré byl v tu chvíli zdrcený, zlomený. S dresem přes hlavu odcházel z trávníku až se mu kolena...

26. února 2026  23:19

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

26. února 2026  21:42

Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové...

26. února 2026  17:36

A tanec pokračuje. Vinícius a Real se vypořádali s rasistickou kauzou po svém

Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

V sektoru skalních příznivců Realu Madrid za bránou z obřího bílého plátna křičel ve španělštině černý nápis: „Ne rasismu.“ O pár řad níž ochranka vyvedla z hlediště jednoho z fanoušků, protože...

26. února 2026  17:02

Olomouc pyká za fanoušky. Zaplatí půl milionu a má podmínečně uzavřený kotel

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala Sigmu Olomouc za chování fanoušků v úvodním utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne souhrnnou pokutou 20 tisíc eur (484 tisíc korun)...

26. února 2026  12:59

