První trefa v pravý čas. Šanci na poháry nechceme pustit, řekl Podio

„Jsem šťastný. Čekání na první branku bylo dost dlouhé. Hlavně že nám pomohla k postupu,“ usmíval se technický záložník, který ve dvojutkání proti Sigmě zaznamenal také asistenci při vítězné brance Hlinky v domácím zápase.

Soupeřův obránce Chvátal vám míč na jedenáctku naservíroval proti noze. Byl jste překvapený?

Konečně jsem byl tam, kde trenér chce, abych byl. Zavřel jsem oči a uklidil jsem to. (úsměv) Ale ne. Mířil jsem, někdy však potřebujete štěstí, aby vám balon spadl na nohu. Teď jsem ho měl.

Trápilo vás, že jste se dlouho nemohl střelecky prosadit?

Hraju ve středu, takže mě spíše štve, když nedám finální přihrávku. Soustředím se více na asistence, ale když dám gól, potěší stejně.

Do 65. minuty jste zápas kontrolovali. Pak jste ale dvakrát rychle inkasovali. Co se stalo?

Olomouc je silná s míčem, a když jsme se zatáhli, dali jsme jim prostor. Mají kvalitu, takže si šance vytvořili. Za stavu 2:1 jsme měli proměnit naše šance a bylo by to klidnější. Ale věřil jsem, že to uhrajeme a postoupíme.

Jako doma jste na Olomouc nastoupili aktivně. To byl záměr?

Věděli jsme, že když jim necháme balon, tak jsou silní. Kdybychom k nim nepřistupovali, bylo by to horší. Chtěli jsme dát co nejdříve gól, abychom se uklidnili a hrálo se nám lépe. Vyšlo to. Škoda závěru. Ale postoupili jsme a to je nejdůležitější.

Zůstali jste v řeži o Evropskou ligu. Je to velké lákadlo?

Je. V sezoně jsme odehráli dobré zápasy, ale na jaře jsme to nebyli my. Chtěli jsme ukázat fanouškům, že na to máme sílu. Šanci nechceme pustit.

Už v pátek začínáte doma sérii proti Boleslavi, kde jste v posledním kole nedávno prohráli 0:3. Je to varování?

Situace je jiná. Teď se budeme radovat z postupu a od pondělí se budeme soustředit na Boleslav. Bude to těžší soupeř než Olomouc. Věřím, že to zvládneme.