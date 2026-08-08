Outsider se nevzdává, Pardubičtí jsou odhodlaní: Chceme Slavii překazit radost

Ovšem být poražení předem, to by stejně k ničemu dobrému nevedlo. Proto i Tomáš Solil, další pardubický středopolař, nastiňuje: „Máme nějaký plán, doufám, že ho budeme plnit. Chceme si pohlídat silné stránky Slavie a sami zahrozit. Její tým se dost omladil, přišlo do něj hodně nových kluků. V úvodu sezony se jim dařilo, takže asi nastoupí v podobné sestavě jako minule. Ale my jim hodláme překazit další radost.“
Slavia před dvěma týdny doma rozstřílela 5:1 Slovácko, takže ji z pohledu výkonů očividně příliš nepoškodilo, že na tribuny mohou po incidentech z derby se Spartou v závěru předchozí sezony pouze děti.
„Vždycky jsme v Edenu byli zvyklí na skvělou atmosféru a plný stadion... Teď to bude jiné,“ konstatuje Solil. „Ale chystáme se stejně, jen se té kulise musíme přizpůsobit. Možná to v určitých pasážích zápasu může hrát i v náš prospěch,“ přemítá.
K tomu, aby měly Pardubice naději na solidní výsledek, musejí především začít využívat šance, kterých navíc asi na Slavii bude poskrovnu. Nesmějí s nimi nakládat jako předtím při porážkách v Hradci (1:2), a především doma s Jabloncem (0:2).
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Pardubice - Jablonec 0:2, převaha nestačila, rozhodl Ichův vlastní gól
„Snad si tam něco vytvoříme a přidáme k tomu i lepší hru vzadu,“ přeje si záložník Solil.
Jeho klub ve čtvrtek oznámil novou posilu, kterou je 26letý brankář Vladimír Neuman z Karviné (na půlroční hostování s opcí). Do Slezska pak též na hostování putovali obránce Jiří Hamza a záložník Štěpán Míšek.