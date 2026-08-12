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Chance Liga 2026/2027

POHLED: Otázky pro nepřipravenou Spartu. Za jak dlouho bude ladit?

Jiří Čihák
  17:20
Sparťanský trenér Brian Priske před zápasem s Olympiquem Lyon ve třetím...

Sparťanský trenér Brian Priske před zápasem s Olympiquem Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů. | foto: ČTK

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.
Ernest Nuamah se raduje, ghanský útočník právě poslal Lyon do vedení proti...
Fotbalisté Lyonu se radují, sparťané schovávají hlavu v dlaních. Odveta 3....
Momentka z utkání mezi Lyonem a Spartou ve třetím předkole Ligy mistrů.
12 fotografií
Brian Priske zrovna mluvil o tlaku a zodpovědnosti, když za dřevěným stolem před obrovskou bílou plachtou během jedné ze svých odpovědí zmínil: „Cítím, že tenhle tým je na dobré cestě. Máme nové hráče s úplně jinými kvalitami a dovednostmi, než jsme byli zvyklí v minulosti. Jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme spoustu zápasů. Že je před námi zářná budoucnost.“

Máte ze Sparty v úvodu sezony podobný pocit jako její trenér?

I po úterním vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s Lyonem zněl dánský kouč vlastně docela optimisticky: „Nerad bych, abyste mě špatně pochopili. Z porážky jsem naštvaný, ale zároveň se jako trenér musím na věci dívat v širším kontextu.“

I ten je přitom pro Spartu na startu sezony krajně nelichotivý.

Pět utkání, dvě výhry, tři porážky. V lize tři body z devíti možných a mimo Prahu velká nula s hrozivým skóre 1:8.

Problémy bobtnají.

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.
Ernest Nuamah se raduje, ghanský útočník právě poslal Lyon do vedení proti Spartě v odvetě 3. předkola Ligy mistrů, na zemi zpytuje svědomí brankář Jakub Surovčík, který mu svým zaváháním branku vstřelit umožnil.
Fotbalisté Lyonu se radují, sparťané schovávají hlavu v dlaních. Odveta 3. předkola Ligy mistrů vyzněla jasně pro francouzský tým.
Momentka z utkání mezi Lyonem a Spartou ve třetím předkole Ligy mistrů.
12 fotografií

Minimálně zvenčí.

Začátkem léta mluvil Priske o hladovém kádru, který je připravený bojovat doma i v Evropě. S výjimkou domácího výkonu s Lyonem, jenž do Prahy přicestoval z plné přípravy a bez několika opor, ale sparťané nic takového nepředvedli a za posledních 180 minut vypotili jedinou střelu na bránu. V lize prohráli v Brně se Zbrojovkou i o víkendu v Mladé Boleslavi. Porazili jen Zlín, nejhorší tým tabulky. A pokud se během příštích týdnů nezmátoří a nedostanou do pohody, může se stát, že z boje o titul vycouvají ještě dřív, než školáci prvního září zasednou do lavic.

Nezvykle brzy, už poslední srpnový víkend, je letos na programu derby se Slavií, které leccos naznačí. Ještě předtím ovšem musí Sparta zdolat Teplice a Artis, protože i pozitivně naladěný Priske ví: „Potřebujeme slova podpořit nejen výsledky, ale také dobrými výkony.“

Bude Sparta bojovat o titul v české lize?

celkem hlasů: 251

Zatím totiž chybí obojí.

A fanoušci jsou nervózní.

Snad kdyby jim Sparta zkusila v létě opatrně naznačit, že hodlá ve velkém přebudovat kádr a žádá o trpělivost i čas.

Nic takového se však nestalo.

Ambice jsou pořád nejvyšší.

Priske po Lyonu: Máme před sebou světlou budoucnost. Tlak? Pod tím jsem pořád

Hra ani kádr si však s nimi aktuálně nepovídají. Jen během posledního měsíce z Letné postupně zmizeli Rrahmani, Kairinen, Kuchta i kapitán Haraslín. Ze stovky gólů, které sparťané napříč soutěžemi v minulé sezoně nastříleli, se tihle čtyři postarali o 46, což je kritický zásah do mužstva. Už týdny se navíc spekuluje o odchodu Haraslínova zástupce Sörensena, po němž prahne Kodaň, a živo může být také okolo Karabce. Zájemci zvolna našlapují i vedle rychlíka Mercada, což jsou možná příznivé zprávy pro pokladníka, ale rozhodně ne pro trenéra.

Obzvlášť v aktuální situaci.

Když Priske o víkendu v lize vyměnil sedm hráčů v sestavě, zjistil, že nemá dost široký kádr, aby si mohl dovolit divoce rotovat. Sparta by spíš měla znovu vyrazit na trh a lepit díry, jimiž do rudé lodi zatéká. „Je logické, že se něco stane,“ naznačil Priske možné posily.

Ale jaké? A kdy?

Je polovina srpna a dosavadní průběh naznačil, že je Sparta nepřipravená a potřebuje vyladit. K tomu mimo jiné potřebuje, aby si co nejdřív kladně odpověděla na následující otázky.

Haraslín odešel do Saúdské Arábie. Spartu už opustili střelci poloviny loňských gólů

Nahradí norský švihák Brunes z Čenstochové góly, o něž Sparta během léta přišla? Přidá se k němu stomilionový střelec Vojta, který se od ledna trápí? Naváže kostarický blesk Alcócer na pohárové výkony i proti českým soupeřům, kteří mu zdaleka nedají tolik prostoru? A najde se po odchodu Haraslína nový lídr, který udrží kabinu pohromadě?

Pokud ne, hazarduje Sparta se vším, co fanouškům slíbila. A šedivý začátek ještě nemusí mít konec.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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