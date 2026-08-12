POHLED: Otázky pro nepřipravenou Spartu. Za jak dlouho bude ladit?

Máte ze Sparty v úvodu sezony podobný pocit jako její trenér?
I po úterním vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s Lyonem zněl dánský kouč vlastně docela optimisticky: „Nerad bych, abyste mě špatně pochopili. Z porážky jsem naštvaný, ale zároveň se jako trenér musím na věci dívat v širším kontextu.“
I ten je přitom pro Spartu na startu sezony krajně nelichotivý.
Pět utkání, dvě výhry, tři porážky. V lize tři body z devíti možných a mimo Prahu velká nula s hrozivým skóre 1:8.
Problémy bobtnají.
Minimálně zvenčí.
Začátkem léta mluvil Priske o hladovém kádru, který je připravený bojovat doma i v Evropě. S výjimkou domácího výkonu s Lyonem, jenž do Prahy přicestoval z plné přípravy a bez několika opor, ale sparťané nic takového nepředvedli a za posledních 180 minut vypotili jedinou střelu na bránu. V lize prohráli v Brně se Zbrojovkou i o víkendu v Mladé Boleslavi. Porazili jen Zlín, nejhorší tým tabulky. A pokud se během příštích týdnů nezmátoří a nedostanou do pohody, může se stát, že z boje o titul vycouvají ještě dřív, než školáci prvního září zasednou do lavic.
Nezvykle brzy, už poslední srpnový víkend, je letos na programu derby se Slavií, které leccos naznačí. Ještě předtím ovšem musí Sparta zdolat Teplice a Artis, protože i pozitivně naladěný Priske ví: „Potřebujeme slova podpořit nejen výsledky, ale také dobrými výkony.“
Zatím totiž chybí obojí.
A fanoušci jsou nervózní.
Snad kdyby jim Sparta zkusila v létě opatrně naznačit, že hodlá ve velkém přebudovat kádr a žádá o trpělivost i čas.
Nic takového se však nestalo.
Ambice jsou pořád nejvyšší.
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Hra ani kádr si však s nimi aktuálně nepovídají. Jen během posledního měsíce z Letné postupně zmizeli Rrahmani, Kairinen, Kuchta i kapitán Haraslín. Ze stovky gólů, které sparťané napříč soutěžemi v minulé sezoně nastříleli, se tihle čtyři postarali o 46, což je kritický zásah do mužstva. Už týdny se navíc spekuluje o odchodu Haraslínova zástupce Sörensena, po němž prahne Kodaň, a živo může být také okolo Karabce. Zájemci zvolna našlapují i vedle rychlíka Mercada, což jsou možná příznivé zprávy pro pokladníka, ale rozhodně ne pro trenéra.
Obzvlášť v aktuální situaci.
Když Priske o víkendu v lize vyměnil sedm hráčů v sestavě, zjistil, že nemá dost široký kádr, aby si mohl dovolit divoce rotovat. Sparta by spíš měla znovu vyrazit na trh a lepit díry, jimiž do rudé lodi zatéká. „Je logické, že se něco stane,“ naznačil Priske možné posily.
Ale jaké? A kdy?
Je polovina srpna a dosavadní průběh naznačil, že je Sparta nepřipravená a potřebuje vyladit. K tomu mimo jiné potřebuje, aby si co nejdřív kladně odpověděla na následující otázky.
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Pokud ne, hazarduje Sparta se vším, co fanouškům slíbila. A šedivý začátek ještě nemusí mít konec.