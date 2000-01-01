Ještě ani týden neutekl od chvíle, kdy španělský kapitán Rodri se zlatou trofejí v ruce popoháněl pryč z pódia neodbytného amerického prezidenta Trumpa. Mistrovství světa sotva skončilo, ale fotbalové sucho se nekoná: už zítra startuje 34. ročník samostatné ligy. Proto iDNES.cz vybrala 34 otázek, které se budou řešit.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Obhájí Slavia? Bookmakeři tomu věří, na hlavního favorita vypisují kurzy kolem 1,6:1. Nikde se nezbrojilo tolik jako v Edenu, takže očekávání jsou logicky vysoká. Tentokrát i v Lize mistrů, kde kouč Trpišovský ještě nevyhrál zápas.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vrátí se Priskeho kouzlo? V minulé sezoně nefungovalo tak, jak by si sparťané přáli. Teď je dánský kouč připravený se rvát o třetí český titul a tvrdí: „Máme si se Spartou pořád co nabídnout.“
Autor: ČTK
Znovu s klackem na tanky? Ne, letos Adolf Šádek, plzeňský boss, vyhlásil: „Máme se Spartou a Slavií srovnatelnou munici. Chceme zkusit přivézt do Plzně titul.“ S posilami za téměř 200 milionů? Proč ne.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Rozjede se druhá část korupční kauzy? Doteď vyplavala z vyšetřování hlavně jména z Moravy, na řadě je prý česká větev. Jak moc může aféra zasáhnout první ligu? A kdy se vůbec dozvíme víc?
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Vyplatí se utrácení? Tahle otázka míří hlavně na Slavii, která za posily dala hodně přes půl miliardy. Jak je poskládá do sestavy? Kolik z nich se chytí? Velkou šanci mají Slovinec Šturm a Francouz N’Guessan.
Autor: SK Slavia Praha
Jaké bude brněnské derby? Ve druhé lize už si ho Zbrojovka s Artisem střihly, ale tohle bude jiné kafe. Dva týmy z Brna se ještě v nejvyšší soutěži nikdy nesešly.
Autor: ČTK
Vydrží Karabec? Překvapilo, že po návratu z Lyonu zůstal ve Spartě. Pokud mu ještě nepřiletí nabídka, třeba talentovaného záložníka čeká průlomová sezona. Je na čase.
Autor: ČTK
Padne rekord v návštěvnosti? Zatím vede sezona 1996/97, kdy v průměru chodilo 7 155 diváků. Poslední roky se liga téhle hranici přibližuje, zboří ji už tentokrát?
Autor: Stanislav Heloňa, MAFRA
Poblázní Liberec Kušej s Bořilem? Dva slávističtí parťáci spolu vyrazili na dovolenou, pak se sešli pod Ještědem. Čeká se od nich hodně, především útok na poháry.
Autor: FC Slovan Liberec
Kdo bude králem střelců? Zase slávista Chorý, když se s ním dál počítá? Kuchta či Haraslín ze Sparty? Pardubický Patrák? Nebo třeba Vašulín, eso pro Zbrojovku?
Autor: ČTK
Bude v derby klid? Rozhodně větší než v tom posledním, to se snad dá slíbit. Už se nikdy nesmí opakovat, že chuligáni naběhnou na hřiště a skrečují zápas.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kdo si řekne o repre? Jistě by se mělo počítat se sparťanem Sochůrkem, posunout se může i jeho spoluhráč Ševínský, liberecký Mašek či ostravský Planka. A plzeňský Panoš, když zůstane zdravý.
Autor: ČTK
Ustojí Zbrojovka brutální los? V prvních sedmi kolech hraje postupně proti Spartě, Plzni, Liberci, Hradci a Slavii. Uf! Pokud tohle nováček zvládne, klobouk dolů.
Autor: FC Zbrojovka Brno
Kdo příště změní logo? Novou identitu v létě představily Jablonec, Brno i Pardubice. Uvažovat by o ní jistě měli hlavně v Plzni, na Slovácku a v Mladé Boleslavi. Co nejdřív!
Autor: ČTK
Kam poskočí Pardubice? Před šesti lety postup do ligy, pak nový stadion, bohatý majitel, výrazné ambice. Že by už letos útok na poháry? Možná je brzy, ale pozor, kouč Trousil skládá zajímavý tým.
Autor: Taneček David, ČTK
Kdo první vyhodí trenéra? Klasická otázka. Kdo nechytí úvod, může být v ohrožení třeba už po pěti kolech. Zlín? Slovácko? Teplice? A jak trpělivý bude třeba Artis, nedočkavý nováček?
Autor: Petr Eret, MAFRA
Prostřílí se Kuchta mezi stovkaře? Z aktivních hráčů má sparťanský útočník do Klubu kanonýrů nejblíž: chybí mu devět tref. Slávistovi Chorému patnáct.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ukočíruje rozhodčí španělský expert? Sudí dostal na povel Carlos Clos Gómez, muž, který pískal třeba slavné El Clásico. Na listinu zapsal čtyři nováčky, ale také pány Všetečku a Zelinku, které kvůli korupci vyšetřovala etická komise.
Autor: Zuzana Jarolímková / CNC /, Profimedia.cz
Rozjede se Kabongo? Ví se, co v něm je. Když se na jaře rozstřílel na hostování v Boleslavi, málem jel na mistrovství světa. Potáhne teď i Plzeň, kam se vrátil?
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Udrží Darida úroveň? Minulá sezona mu vyšla famózně. V Hradci válel tak, že ho kouč Koubek přemluvil k reprezentačnímu comebacku. Bude běhavý poctivec zase za krále? I v šestatřiceti?
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zůstane Mahmič? Byl by skoro šok, kdyby to tak dopadlo. Dva góly na mistrovství světa zvedly cenu bosenského pokladu, ale zatím pořád patří Liberci. Jak dlouho ještě?
Autor: Reuters
Kam poskočí Hopi? Všimli jste si v závěru minulé sezony šikovného Čecha s chorvatskými kořeny? V teplickém dresu stihl dva góly za prvních 75 minut v lize. A dál?
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Probudí Baník kouč Skuhravý? Očekává se to, protože o moc hůř než minulou sezonu být nemůže. Čeká se, jak moc zabere léčba trenérským drsňákem.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
Co ukáže Kliment? Česku pomohl na mistrovství světa, ale z něj se omluvil kvůli operaci. Olomoucký kapitán, ligová persona, je ready na návrat. Rozstřílí se znovu?
Autor: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc
Uspěje druholigový tým v baráži? Zatím se to nepovedlo ani jednou a nezdá se, že by to mělo klapnout tentokrát. Ambiciózní brněnské duo už v lize je, favoritem na přímý postup je Dukla, ale kdo dál?
Autor: ČTK
Bude Jablonec opět nahoře? Trenéra Kozla udržel, z opor pustil Singhateha a Aléguého, ale taky celkem zajímavě posílil. Tohle na pád tabulkou nevypadá.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vydrží Vorlickému zdraví? Pokud ano, klidně může ze Slovácka vystřelit třeba až do reprezentace. Jenže sezonu bez zranění ještě přemýšlivý chlapík nezažil. Opustí ho někdy trápení s koleny?
Autor: Slovácko
Půjde Olomouc do pohárů? Obětuje dost peněz, ale ne bez rozmyslu: část už se jí vrátila za prodej Šturma do Slavie. V šesti přípravných zápasech pětkrát vyhrála. Vypadá zajímavě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Co ukáže Haalandův bratranec? Ještě to není hotová věc, ale do Sparty už má útočník Jonatan Braut Brunes velmi blízko. Ustojí očekávání a tlak?
Autor: afal Baranski/ArenaAkcji / Newspix.pl / Profimedia, Profimedia.cz
Hecne se Slovácko? Bude to potřeba, protože kromě šikuly Vorlického pořádnou posilu nepřivedlo. Naposledy se zachránilo až v baráži, i tentokrát to zřejmě bude boj.
Autor: FC Slovácko
Nadchne Pilař Ďolíček? Bude mu osmatřicet, ale pořád umí. V Hradci už fikaného záložníka nepotřebovali, tak na něj budou spoléhat Bohemians. Zajímavá posila.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Kdo zastoupí Šustra? Kouč Dukly v závěru minulé sezony oživil tiskovky odvážnými prohlášeními, najde se za něj náhrada? Kdo z trenérů bude nejupřímnější?
Autor: ČTK
Sáhne někdo po Koubkovi? Sám po nástupu k reprezentaci tvrdil, že už ho klubový fotbal neláká. Ale kdyby přišla top nabídka, kdo ví? Možná by si trenérský mazák po mistrovství světa rád spravil chuť.
Autor: Reuters
Nastoupí opět Kolář? Legrácka na závěr? Nebo reálná možnost? Slávistický gólman bude znovu plnit roli trojky či čtyřky, ale už dvakrát po sobě ho trenéři poslali v závěru ročníku do hry, aby měl nárok na mistrovskou medaili. Co letos?
Autor: Michal Růžička, MAFRA