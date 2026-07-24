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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
- Los Chance Ligy
- Přestupy v Chance lize
- Souhrny ligových kol
- Jablonec v předkole KL
- Hradec v předkole EL
- Výsledky předkol LM
- Kdo vysílá ligu v TV
- Nižší domácí soutěže
- Zahraničí
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
1. kolo
2. kolo
1. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|FC Slovan LiberecLiberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|FK TepliceTeplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Baník OstravaOstrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4.
|SK Slavia PrahaSlavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|AC Sparta PrahaSparta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7.
|FK JablonecJablonec
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9.
|FK PardubicePardubice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11.
|1. FC SlováckoSlovácko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14.
|FC ZlínZlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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