Ostravští fotbalisté v lize dál strádají. Už pět kol nevyhráli

Jediným pozitivem včerejšího bídného představení ostravských fotbalistů je, že šestý Hradec Králové za sebou nadále udrželi na 12 bodech...

„Do utkání jsme nevstoupili dobře a ani jsme ho dobře neodehráli,“ přiznal ostravský trenér Ondřej Smetana. „Je vidět, že nejsme v pohodě. Chyběl nám klid, lehkost, pohyb.“

Proč týmu chybí pohoda, když se s přehledem drží v elitní pětce?

„Nějaké objektivní příčiny to má, jenže vše si musíme vyříkat dole (v kabině – pozn. red.). A určitě si to řekneme,“ nechtěl být Smetana konkrétní. „Bohužel nás to postihlo v nejhorší chvíli, ale musíme se z toho vyhrabat prací a chtíčem. Vrátit se k výkonům a výsledkům, jaké jsme měli předtím.“

Ani záložník Filip Kaloč důvod nynějšího stavu neprozradil. „Před tím zápasem jsme čtyřikrát nevyhráli, což jsme vnímali. Říkali jsme si to. Chtěli jsme se soustředit jen na toto utkání a před domácími fandy ho zvládnout,“ řekl Kaloč.

Leč neuspěli a od příznivců se několikrát dočkali i pískotu. „Hradec je nepříjemný běhavý soupeř,“ upozornil Kaloč. „Bylo to o jedné akci, jedné standardce, ale nespadlo nám to. Možná nám chybí štěstí. Je v tom i trochu nervozita a strach.“ Z čeho? „Nevyhráváme a to se nám vrací z více stran,“ odpověděl Kaloč, ale z jakých neuvedl.

Baník v této sezoně hrál s nováčkem z Hradce Králové třikrát a ani jednou ho neporazil. V lize s ním dvakrát remizoval a v poháru doma prohrál 1:2.

„Je to námi, ale i Hradcem. Jejich hra s trojkou (se třemi stopery – pozn. red.) nám dělá problémy. Rozhodně jsme ale měli z těch zápasů vytěžit více,“ uznal Smetana.

„Proti české špičce se nám hraje lépe,“ komentoval úspěšnou bilanci královéhradecký obránce Michal Leibl. „Někteří jsme první sezonu v lize a hrát na Baníku je nádhera, když přijde přes pět tisíc lidí a fandí. My si to užíváme a z toho jsou dobré výkony.“

Baník ke všemu před příštím duelem v Plzni přišel o dva stopery. Lischka dostal čtvrtou žlutou kartu a Svozil si v 68. minutě zranil koleno, když s protivníkem běžel za míčem, byť předtím byl jasný ofsajd. Sudí ho v souladu s pravidly odmával s velkým zpožděním.

„Každý se tomu (že asistenti často signalizují postavení mimo hru až po skončení akce – pozn. red.) diví, ale taková jsou pravidla, takže je zbytečné to rozebírat,“ prohlásil Ondřej Smetana.

S tím, jak vážné Svozilovo zranění je, nechtěl kouč předbíhat. „Ale nevypadá to dobře. Počkáme na vyšetření v týdnu,“ podotkl.