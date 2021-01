Slovácko válí, přepsalo klubový rekord. A chceme pokračovat, naznačil kouč

„Řekli jsme si, že šňůru vítězných zápasů zkusíme ještě prodloužit,“ naznačil motivaci trenér Martin Svědík.

Nepsané sportovní pravidlo, že vítězná sestava se nemění, Svědík tentokrát porušil a základní jedenáctku upravil hned na čtyřech místech. Chyběli zranění záložníci Petržela s Daníčkem, dalšího středopolaře, Kohúta, a obránce Reinberka kouč navíc tentokrát zařadil jen mezi náhradníky.

„Některé změny byly vynucené, navíc další utkání hrajeme hned v sobotu, takže bylo potřeba sestavu trochu prostřídat. Důležité bylo zachovat osu mužstva v čele se stopery,“ poznamenal Svědík.

Stejně jako proti Karviné je nasměroval proměněný pokutový kop, který sudí nařídil po konzultaci s videorozhodčím krátce po začátku druhé půle. Slovácku však chyběl kapitán Daníček, jenž letos proměnil už čtyři penalty a celkově se nemýlil ani při jednom ze svých deseti pokusů. Zastoupil jej útočník Jan Kliment.

„Ze začátku sezony jsem si o penaltu párkrát zkusil říct, ale Vlasta je kope výborně. Když teď v Ostravě nebyl, musel jsem to vzít na sebe a jsem rád, že jsem to proměnil,“ vydechl si.

Klimentova výkonnost v poslední době rychle roste. Svědčí o tom i fakt, že skóroval už ve třetím utkání v řadě.

„Hlídám si zdraví, které mi teď slouží. A cítím se tady dobře, jako doma, tým mi pomáhá. Z toho pramení, že dávám góly a pomáhám i já týmu,“ pochvaluje si Kliment.

Dřívější útočnou jedničku Tomáše Zajíce, který v létě za zvláštních okolností odešel právě do Ostravy a tam se mu nyní nedaří, tak Kliment ve Slovácku nahrazuje více než úspěšně. „Jednoznačně,“ souhlasí kouč Svědík.

Ostravský Filip Kaloč v souboji se slováckým Filipem Kubalou. Vpravo Daniel Tetour.

V přímém souboji o čtvrté místo mělo Slovácko nad Ostravou jasně navrch, což dokládá i poměr střel na bránu 7:1 ve prospěch hostů.

„Hráli jsme docela dobrý pres nahoře. Baník pak nevěděl, co má hrát, a hodně to nakopávali,“ hodnotil Kliment. „A hlavně bylo znát, že jsme výhru chtěli víc než oni.“

Slovácko má nyní před týmy Ostravy a Liberce, které mají ještě dohrávat odložený vzájemný zápas, pětibodový náskok. U soupeře to působí nervozitu. „Je to komplikace. Chtěli jsme vyhrát, a pokud by to nešlo, mít aspoň bod, abychom zůstali se Slováckem v kontaktu,“ přiznal kouč Baníku Luboš Kozel.