Od začátku musíme slávisty honit, burcuje ostravský gólman Laštůvka

„Od té doby je Slavia jiná. Má za sebou hodně úspěšné tři sezony, zviditelnila český fotbal, zaslouženě vyhrávala ligu,“ upozornil Jan Laštůvka, jenž se stále zotavuje po zranění. Utkání, které začne v neděli v 18.00, bude sledovat z tribuny.

Co musí Baník udělat jinak, aby nedopadl jako v Praze, kde jste prohráli 0:4?

Věřím, že to bude jiný zápas. Doma jsme s ní vždy sehráli vynikající zápasy. Ale musíme dobře bránit a nemyslet na to, že hrajeme se slávisty, že jsou někde jinde než my, ba naopak. Hodně jsme se zlepšili, a to i fyzicky. Můžeme konkurovat každému, jsme dobře trénování. Pokud je budeme od začátku honit, máme velkou naději uspět.

Mohou být slávisté po náročném podzimu už unaveni?

Mohli bychom využít, že hráli ligu, evropský pohár. Jejich kádr je sice široký, ale dost kluků mají zraněných. Nebudou tak jasným favoritem. My máme nějakou sérii bez porážky (sedm zápasů – pozn. red.), což také může hrát velkou roli.

Se silnějšími týmy, Spartou i Plzní, jste na podzim doma museli dohánět ztrátu. Čím to je?

To nevím... Někdo říká, že nejsme schopni porazit nikoho ze silné čtyřky, ale věřím, že to zlomíme a v posledním letošním zápase udržíme naši sérii. Víme o síle Slavie, ale hrajeme doma a nějaké body jsme už ztratili, takže je zase musíme získat.

Baník Ostrava - Slavia Praha od 18 hodin ONLINE

Jak to vypadá s vaším zraněním?

Měl jsem hladové oči a návrat jsem asi trochu přepálil. Ne, že bych se hnal do branky, Buďa (Viktor Budinský) chytá fantasticky, ale chtěl jsem být aspoň v šatně, na lavičce. Bohužel tam byla menší komplikace. Ne s kolenem, ale s hamstringy (ohýbače kolenního kloubu). Bohužel věk nezastavím, ale aspoň vím, že to není problém s kolenem. Snad do zimní přípravy už naskočím naplno.

Jen aby vás Viktor Budinský pustil zpátky do branky...

Mezi námi je zdravá konkurence, navzájem se podporujeme. Oba chceme, aby hlavně šlapalo mužstvo. Bude to zajímavé, až si to po Novém roce v bráně rozdáme. Buďa je mladší, takže mě to bude hnát dopředu. Každopádně jsem velice rád, jak to zvládá. V prvních zápasech to měl těžké, protože předtím – až na pohár – dlouho nechytal. Na našich výsledcích má zásluhu.