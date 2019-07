Ostrava v přípravě zabrala, gólem Diopa porazila ruskou Samaru

„Je vidět, že je to rychlý hráč, umí zaběhnout, umí si dát do tahu balon. Hřiště bylo bohužel suché, nepokropené, i míč drhnul a u rychlostních hráčů je to problém, protože se nemohli dostat do optimální rychlosti. Ale náznaky tam byly. Všechno ukáže čas,“ hodnotil posilu kouč ostravského celku Bohumil Páník, kterého potěšilo, že jeho svěřenci na třetí pokus v přípravě na nový ročník nejvyšší domácí soutěže konečně zvítězili.

„Každá výhra je cenná. Sice nevíme, v jakém složení soupeř hrál, ale ruské mančafty obvykle jezdí ve třiceti lidech, všechno jsou to fotbalisti. Oni to protočí a vy musíte být neustále pozorní,“ líčil Páník.

„Těžko se odhaduje, kdo je rychlý, hráči si to musí načíst sami, vůbec tady neexistuje taktická příprava na utkání. Během zápasu musíte rozlišit, které hráče pokrýt, které nechat hrát, protože nemají rozehrávku. Spíše musíte soupeře ubojovat, uběhat a uhrát,“ poznamenal trenér Baníku.

Páník rovněž ocenil, jak se jeho tým vyrovnal s náročnými podmínkami. „Byly extrémní. Teplota byla vysoká, kluci to cítili. Hráč někdy udělá o krok nebo o dva méně. Byl jsem na ně v tom momentě přísnější. I toto musí hráči vydržet. Tady se ukazují ty morálně volní vlastnosti, které potom rozhodují zápasy v závěru,“ vysvětloval Páník.

„Ti, co byli na hřišti celých devadesát minut, ti si pořádně hrábli. Soupeř ve 30. minutě protočil mužstvo, přišly tam nové síly a oni tam mají mladé a rychlé kluky, to se těžko chytá v náběhu, když si ucouvli a my jsme nedohrávali ty akce,“ líčil baníkovský trenér.

„Ale taky jsme potom prostřídali, abychom tomu dali závěrečnou jiskru, a všichni čtyři hráči, kteří tam přišli, mužstvu pomohli. Třeba de Azevedo, ke kterému jsem byl kritický v Bratislavě, se zapojil do hry a tentokrát zase pomohl, udržel míče. Je to o tom, že když hráč přijde na hřiště, měl by být pro tým přínosem, a ne naopak,“ zdůraznil Bohumil Páník.