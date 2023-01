Chyběla nám kvalita v koncovce, hodnotil remízu ve Zlíně ostravský trenér Hapal

„Nasazení, bojovnost, touha po vítězství, to vše v naší hře bylo. Chyběla nám však kvalita v koncovce,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. Dodal, že ve druhé půli, hlavně v jejím závěru, měli utkání rozhodnout. „Tam jsme měli tři stoprocentní šance.“ Dvě zahodil Mišković a jednu Buchta.

16 minut udrželi fotbalisté Baníku Ostrava po gólu Jiřího Klímy vedení ve Zlíně

„Mišković hrál dobře, mrzí mě, že gól nedal. A Buchtič naši hru oživil,“ podotkl Hapal.

„Při vší úctě ke Zlínu je to pro nás ztráta,“ řekl ostravský brankář Jan Laštůvka. „Měli jsme více šancí. A gól domácích jsme si dali sami... Byla to snad dvakrát tečovaná střela. Takový gól už snad nedostaneme. Doufám.“

Posledním, kdo balon do branky usměrnil, byl opavský odchovanec Kozák, který do Zlína přišel ze Slovácka. A bylo to 16 minut po tom, co Baník gólem Klímy vedl.

„Utkání jsme si komplikovali sami. Nevím, jestli to bylo nedostatečnou koncentrací, ale vzadu jsme měli zbytečně moc ztrát. Tím jsme se sami dostávali pod tlak,“ řekl Laštůvka, který musel několikrát po minelách spoluhráčů zasahovat.

Trenér Hapal chyby v rozehrávce přičítal terénu. „Nezdá se to, ale hráči s tím měli problém, balon skákal, nohy jim podkluzovaly. Navíc jsme hráli do plné obrany, a jak jsme chtěli rychle dostávat míč na kraje hřiště, byli jsme nepřesní,“ dodal Pavel Hapal.

Baník byl ve Zlíně bez stopera Michala Frydrycha. „Dva dny před utkáním dostal teplotu, byl nemocný,“ vysvětlil kouč absenci jednoho z důležitých hráčů.

Zlín poprvé vedl Pavel Vrba, který tuto sezonu rozjel s Baníkem. „Nebylo to jen o trenérovi, ve Zlíně je spousta hráčů, kteří prošli baníkovskou šatnou. Tady je to vždy těžké. My se ale musíme dívat sami na sebe, ne kdo je proti nám,“ upozornil Jan Laštůvka.