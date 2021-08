Ostrava vs. Zlín: pět střel, pět gólů, hotovo. To jsem nezažil, žasl Procházka

Pět střel přímo na branku, pět gólů. Jedinečná byla bilance fotbalistů Baníku během 51 minut duelu se Zlínem. „Ani bych si nepomyslel, že to může být pravda. Nezažil jsem, aby z pěti střel bylo pět gólů. Taková statistika se jen tak nevidí,“ přiznal zlínský obránce Václav Procházka.

„Je to pěkné, ale raději bych dneska vyhrál jedna nula a měl nejméně bod z minulého zápasu v Jablonci (0:1),“ podotkl ostravský trenér Ondřej Smetana. „Klukům jsem ale gratuloval. Výkon měl parametry, nic jiného ani říct nemohu. Je však otázka, jestli jsme my tak dobří, anebo Zlín neměl den. To se ukáže v dalších zápasech.“

Nedělní vítězství je podle Smetany také závazek, aby mužstvo dál pracovalo a mělo chuť se stále zlepšovat. „Každopádně od zítřka se už musíme připravovat na další utkání, na České Budějovice,“ pousmál se kouč.

Góly Baníku byly jeden krásnější než druhý. Na 2:0 zvyšoval Sor, když zůstal za obranou hostů, kam mu pohotově z autu poslal míč Fleišman. Sor šel zleva na branku, zasekl si míč kolem protivníka a technicky střílel ke vzdálenější tyči.



„Sor si zajde za naši obranu. Víme, jak je rychlý, připravujeme se na to, a zaspíme. To je nepochopitelné,“ povzdechl si zlínský trenér Jan Jelínek.

„Byl to jednoduchý gól a pak se to na nás už sypalo,“ uznal Václav Procházka.

„Ten první poločas nás složil,“ prohlásil Jelínek. „Vůbec jsme ho nezvládli. Všechny akce Baníku, jak mu to nepadalo v Jablonci, tentokrát vedly ke gólu a nám se už hrálo špatně.“

Dvěma góly se zaskvěl stoper Lischka. Nejprve hlavou po rohu Fleišmana a poté parádně napálil míč přímo z voleje po Kuzmanovićově centru zleva.

Lischka si cení gratulace od lékaře Černého

„Trenér chce, abychom my stopeři, když je prostor, doplňovali hráče vpředu. Předal jsem míč Buchtičovi (Buchtovi), který vysunul Kuzmu (Kuzmanoviće) a ten poslal balon do vápna, kde jsem si naběhl. Vše se sešlo a jsem za to rád,“ řekl David Lischka.

Pro něj to byl po příchodu ze Sparty mimořádně vydařený první domácí zápas v mateřském klubu. „Hned jsem dostal SMS zprávu od lékaře Štěpána Černého, který mi před časem operoval srdce, že mi moc gratuluje. To je pro mě nejvíc. Musím mu znovu za všechno moc poděkovat,“ uvedl ostravský obránce, který se v lize trefil poprvé od prosince 2018. Tehdy uspěl ještě coby hráč Jablonce rovněž proti Zlínu.

Domácí neustále přečíslovali soupeře a každé příležitosti využívali k rychlým protiútokům. „Po vydařeném prvním poločase jsme ten zápas dohráli v klidu a ulehčili si ho,“ těšilo trenéra Smetanu. „Těší mě, že i ve druhé půli, kdy už střetnutí nemělo takové tempo, a asi to bylo i vinou počasí, jsme pokračovali v našem výkonu, dostávali se do šancí a přidali další gól. Jen škoda toho obdrženého, chtěli jsme vzadu uhrát nulu, ale Zlín tam měl po standardce tečovanou střelu.“

Ondřej Smetana upozornil, že jde teprve o druhý zápas ligy. „Tu výhru bych proto nepřeceňoval. Musíme na ni navazovat a v takových výkonech pokračovat dál,“ zdůraznil.