Ostravský trenér Hapal: Kluci závěr zvládli a domácí k žádné šanci nepustili

Ostravský trenér Pavel Hapal odmítl, že by se mužstvu venku hrálo lépe. „Doma máme výpadky, ale jen výsledkové,“ upozornil Hapal. „Na svém hřišti hrajeme dobře, i fandové to dokážou ocenit, ale chápu, že chtějí vyhrát. Třeba se to povede v následujícím zápase.“

I přes vítězství byl trenér Hapal zklamaný, že Ostravští o výhře nerozhodli mnohem dříve, protože šancí měli dost, a také kvůli tomu, že oba útočníci, Tanko a Adediran, dostali čtvrtou žlutou kartu, takže v sobotu od 18.00 doma s Olomoucí nebudou moci hrát.

„Na to, abychom dali další góly, jsme měli dost příležitostí,“ upozornil kouč. „Místo toho jsme se o výsledek strachovali až do konce. To zapříčinilo i střídání soupeře, který hrál vabank a poslal na hřiště vysoké hráče, snažili se hru zjednodušit. Musím kluky pochválit, že i když jsme v té fázi zápasu moc neoplývali výškou, tak to zvládli, odskákali a domácí k žádné šanci nepustili.“