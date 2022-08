Bývalí parťáci stáli proti sobě. Spokojenější byl po zápase Fleišman

Narazili na sebe v sobotním duelu Baníku se Zlínem (3:1). A bylo to poprvé od doby, co Fillo z Ostravy odešel. V minulém ročníku totiž ve vzájemných duelech (v Ostravě 5:1 a ve Zlíně 2:2) chyběl a Fleišman odehrál jen ten domácí.

„Na náš souboj jsem se hodně těšil, protože když mi trenér říkal, že budu hrát pravé křídlo, věděl jsem, že na Flašku narazím, protože nastupuje vlevo,“ uvedl Martin Fillo. „Bohužel jsme převážnou část zápasu hráli v deseti a síly nám rychle ubývaly, když jsme běhali bez balonu.“

Martin Fillo ze Zlína padá po souboji s Petrem Jaroněm z Baníku Ostrava.

Přesto k několika soubojům mezi nimi došlo. „A všechny byly férové,“ upozornil Jiří Fleišman.

Šestatřicetiletý Fillo podotkl, že minisouboj s o 16 měsíců starším obráncem prohrál. „Flaška je důrazný. Klobouk dolů, že tak pořád drží, ale vzhledem k tomu, že jsme byli oslabení, nebylo to úplně fér,“ prohlásil Martin Fillo.

„Filous je tvrdý, nepříjemný, takže jsem věděl, že to bude proti němu těžké,“ uvedl Jiří Fleišman. „Ale je pravda, že když šel Zlín do deseti, bylo to už trochu jiné. Kdoví, kolik bych s ním měl práce, pokud by se celý zápas hrálo jedenáct na jedenáct. I tak ukázal, že pořád má kvalitu.“ Fleišman přeje někdejšímu spoluhráči, hlavně aby byl zdravý a mohl pořád hrát naplno. „Právě on může Zlínu hodně pomoci,“ dodal ostravský obránce.