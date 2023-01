Hapal: Možná je dobře, že porážka přišla teď. To znamená v pravý čas

„Přestože jsme prohráli, tak hra splnila to, co jsme očekávali,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal. „Byl to rychlý zápas se soupeřem, který se vyznačoval velice dobrou obranou.“ Tu protivníci předvedli poté, co se už ve druhé minutě ujali vedení.

Hapal podotkl, že výsledek není podstatný. „Pro nás je důležité, že hráči dostali co největší minutáž. Podstatné je, že jsme zdraví, a možná je dobře, že porážka přišla teď, to znamená v pravý čas.“

Ostravským v Turecku chybí elitní útočník Ladislav Almási, který si před odletem v duelu se Skalicí poranil vazy v kotníku a chybět má přibližně celý únor.

„Bereme to tak, jak to je,“ komentoval ztrátu Almásiho trenér Hapal. „Věříme, že se brzy vrátí, i když to možná trochu potrvá, protože byl nemocný i před startem přípravy. Než se dostane do plné formy, bude to nějakou dobu trvat. Máme však další dva tři útočníky a ofenzivní hráče. Je na nás, abychom si s tím poradili.“

Hapal připustil, že realizační tým mužstva už má v hlavě úvahy o základní sestavě pro úvodní zápas jarní části první ligy v neděli 29. ledna ve Zlíně. „Někteří hráči se v nynějším přípravném období výkonnostně zvedli a vypadají velice dobře. Nicméně stále nám jde především o to, aby všichni hráči dostávali v těchto zápasech co nejvíce prostoru,“ řekl Pavel Hapal.

Ostravští zakončí soustředění v Beleku pátečním soubojem s polskou Cracovií Krakow.