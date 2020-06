Fotbalisté Ostravy nedávají góly, tři zápasy už nevyhráli

Střelecké trápení fotbalistů Baníku Ostrava pokračuje. Ve třech zápasech po koronavirové pauze dali jediný gól.



„Hráli jsme proti silnému soupeři. Nějaké možnosti jsme si vytvořili, ale nedotáhli je,“ litoval ostravský útočník Nemanja Kuzmanović.

Ve druhé půli měl příležitost vyrovnat, když mu Ondřej Šašinka zleva poslal míč před branku. „Škoda, že to tečoval brankář a balon mě trefil do kolena.“ Od něj proletěl vedle pravé tyče...

„Bylo vidět, že hráči se snažili, nicméně v první půli kolem dvacáté minuty jsme udělali tři obrovské chyby, čímž jsme soupeři nabídli šance,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Hosté získali sebevědomí a my ztratili jistotu.“

Domácí ve zmíněné pasáži sotva získali míč, zbytečně ho před svým pokutovým územím ztratili. Výborně zasáhl brankář Laštůvka a po něm balon z brankové čáry vyrazil Jánoš. „Bacha na ty ztráty,“ mohl se ukřičet Jan Laštůvka.



„Bohužel pak přišla penalta,“ povzdechl si Kozel. Tu proměnil Bucha po faulu Filla na Čermáka. A v 78. minutě přidal druhý gól Kovařík. „Bylo to v době, kdy jsem přemýšlel o střídání směrem do útoku. Byl to laciný gól po naší standardce, kdy jsme špatně založili útok, soupeř nás potrestal, a bylo po zápase,“ řekl Kozel.

Fanoušci Baníku odmítl nabídku 125 vstupenek na včerejší duel s tím, že buď půjdou všichni, anebo nikdo. V ochozech pod místy, kde se srocuje kotel, nechali vyvěsit transparent: „Fotbal bez fans nemá smysl!“ Sešli se aspoň před stadionem, odkud byli slyšet.

„Chápu fanoušky, že nabídku nepřijali,“ řekl Nemanja Kuzmanović. „Je těžké vybrat sto lidí, když zájem mají tři čtyři tisíce. Na druhou stranu dneska by nám asi ani ta stovka nepomohla...“