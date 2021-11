Eliminovat silné stránky Baníku, plánuje Horváth. Plzeň řeší potíže

Galásek: Nepotřebujeme žádnou extra motivaci Fotbalisté ostravského Baníku po pražské Spartě (2:2) hostí dalšího soupeře z elitní prvoligové trojky - Viktorii Plzeň. „Čekám podobný zápas jako se Spartou,“ řekl ostravský záložník Nemanja Kuzmanović. „Soupeř má spoustu kvalitních hráčů, a i když mu někteří chybějí, pořád to je Plzeň, pořád to je zkušený mančaft.“ Plzeňským kvůli disciplinárním trestům chybějí Pernica, Kalvach i někdejší ostravští hráči Kaša a Řezník, zraněný je Chorý. Naproti tomu Baníku po lehčí operaci kolena schází brankář Laštůvka a vinou čtyř žlutých karet záložník Potočný. „Plzeň je druhá, což hovoří za vše,“ uvedl ostravský trenér Tomáš Galásek. Momentky z květnového souboje Plzně a Ostravy. Ke všemu Baník svého soka v lize neporazil už přes dvanáct let... „Nepotřebujeme žádnou extra motivaci,“ upozornil Galásek. „Těšíme se a věříme, že nás poženou diváci.“ Baník čekají tři zápasy v sedmi dnech. Po Plzni nastoupí ve středu v Karviné k odloženému duelu 12. kola a poté v sobotu ve Zlíně. „Není to nic neobvyklého. Fyzicky jsme na tom velmi dobře. Osobně bych hrál pořád, znamená to méně trénování a více zápasů...“ usmál se Kuzmanović. „Hlavně potřebujeme všechna tři utkání zvládnout co nejlépe, nejlépe vítězně.“