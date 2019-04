Bitva o Slezsko budí emoce. Baník i Opava potřebují uspět

„Bude to bitva o Slezsko,“ řekl opavský záložník Tomáš Jursa. Ne však úplně, jelikož první už je tým MFK Karviná. Ten v této sezoně s Baníkem ani s Opavou neprohrál. Ve vzájemných duelech tří slezských celků v nejvyšší české soutěži Karvinští získali 8 bodů, Opavští čtyři a Baník jediný.

Ostrava vs. Opava Online reportáž v neděli v 17 hodin

„Mrzí mě to, ale pro nás je důležité, kde jsme v celkové ligové tabulce,“ usmál se ostravský trenér Bohumil Páník. Přiznal, že Baník hrál v Opavě (1:2) a Karviné (0:2) opravdu špatně.

Páník věří, že fandové doženou ostravský tým k vítězství. „Nebude to ale jednoduché, protože Opava také hraje o hodně. O to bude derby zajímavější a hráči to vědí. Věřím, že uvidíme výborný fotbal.“

Sílu Opavy kouč spatřuje v tom, že se tým může opřít o hrotového hráče - Tomáše Smolu. „Dovede vytvářet prostory, shazovat a udržet balony, umí dávat góly. Bez něj v Příbrami se Opavští nemohli prosadit. Půjde o to, abychom ho pokryli.“

Kvůli kartám bude Opavě chybět levý obránce Jan Žídek a Ostravským na pravém kraji obrany Martin Fillo. „Nuceně jsme z něj udělali pravého beka a bylo zajímavé, jak rychle se s tím postem sžil. V Plzni tam byl výborný. Ale dobré je, že se nám dává dohromady Pazdera,“ zmínil trenér Páník klasického pravého obránce.

„Minulá výhra s Olomoucí nás nakopla, pomůže nám psychicky, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Opavané stále bojují o to, aby se v nadstavbové části vyhnuli bojům o udržení. „Proto jsme do minulého zápasu s Olomoucí šli přes mrtvoly,“ podotkl Jursa, který nastoupil i přesto, že laboroval s lýtkem. „Trénoval jsem pod prášky. Jenže teď hrajeme zápasy, ve kterých nemůžeme uhnout. Chci pomoci mužstvu a nastoupit za každou cenu.“

Pavel Zavadil, záložník Slezského FC, považuje za reálné dostat se ještě na desáté místo, případně výše, byť po nynějším duelu Slezský FC za týden přivítá Spartu Praha.

„Hlavně se soustředíme na to, abychom nasbírali co nejvíce bodů a měli náskok před posledními třemi celky, protože nadstavba bude hodně těžká. Máme před sebou nádherné zápasy s Baníkem a Spartou. Oba budou vyprodané a před fantastickou kulisou.“

Jaké bude derby s Baníkem? „Čeká nás v Ostravě peklo, ale těšíme se tam. Věřím, že to bude stejně dobrý zápas jako ten u nás. Bude to válka. Známe se tak dobře, že se těžko můžeme překvapit. Bude to o tom, kdo bude chtít více, možná o jednom gólu. Uvidíme.“