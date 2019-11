Snad prodloužíme sérii bez prohry, doufá ostravský Hrubý před derby

Vnímáte sílu toho zápasu i jako rodák z Prahy a odchovanec Slavie?

Ano. Už jsem tady dlouho, takže je to pro mě vypjatý zápas stejně jako pro ostatní zdejší kluky.

Co se dá od Opavy čekat, když minule po čtrnácti kolech konečně vyhrála?

Přišel nový trenér, takže to byl pro ně impulz. Určitě budou pozitivně naladěni. Jako vždycky s Opavou to bude těžké utkání. Snad prodloužíme naši domácí sérii bez porážky.

Opavští dali v lize zatím jen osm gólů. Dosud se v ani jednom zápase netrefili více než jednou. Můžete na to spoléhat?

Kdykoliv to mohou protrhnout a začne se jim v koncovce dařit. Jen doufám, že to nebude proti nám. My se ale budeme soustředit hlavně na sebe, na naši hru, kterou doma předvádíme. A sami se budeme snažit dát co nejvíce gólů.