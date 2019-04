Čekám fantastickou atmosféru, říká Kuzmanovič. Zloby fandů se nebojí

„Že mi budou nadávat? Aspoň bude o čem mluvit. Chápu, že mi to fanoušci musejí dát sežrat. Nemám s tím problém,“ řekl Kuzmanovič.

Ostrava vs. Opava Online reportáž v neděli v 17 hodin

Vážně se reakcí neobáváte?

Strach nemám. Určitě je v Opavě hodně lidí, kteří chápou, že jsem odešel a že jsem tam nějakou tu práci odvedl. Také jsem Opavě vděčný, protože mi toho hodně dala. Dost lidí asi bude v davu na mě nadávat, ale věřím, že vše dopadne dobře.

Napadá vás, co by obrovskou nevraživost mezi fandy Baníku a Opavy mohlo otupit?

Nemyslím, že něco takového je. Hlavně ať ten zápas dopadne bez problémů, bez incidentů. Rivalita je velká, ale je to sport. Především musí jít o ten samotný zápas.

Jaké to bude, nastoupit poprvé proti Opavě?

Bude to pro mě zvláštní zápas, vždyť v Opavě jsem byl necelých pět let. Asi budu utkání vnímat trochu tréninkově (směje se), protože dobře znám hráče v obou mužstvech. Ale samozřejmě to bude mít náboj.

Co od utkání čekáte?

Fantastickou atmosféru a dobrý fotbal. A samozřejmě že tři body zůstanou doma.

V čem je síla Opavy?

Jejich tým je dlouho pohromadě. Přišlo tam sice v zimě několik hráčů, ale většina z nich ani nehraje. Kluci o sobě vědí, což je na hřišti znát. Ale jejich síla je především doma. Jejich výsledky nejsou náhoda. Už jsou skoro venku ze skupiny, která bude hrát o záchranu. Naše vítězství jim v neděli bohužel nepomůže, takže tam asi zůstanou, ale věřím, že se zachrání. Mají na střed tabulky.