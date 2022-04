Fotbalová Ostrava v lize ztrácí. Je čas dát příležitost mladíkům?

Baník v neděli remizoval s Hradcem Králové 0:0 a v první lize už pět zápasů nevyhrál. Ke všemu před nedělním duelem v Plzni přišel o stopery Davida Lischku a Jaroslava Svozila.

Zatímco Svozil si poranil koleno a čeká na podrobnější vyšetření, které ukáže, jak vážné to je, Lischka dostal čtvrtou žlutou kartu, takže příště nesmí nastoupit. K tomu další stoper - Jakub Pokorný - je nemocný.

„Nebudeme odkrývat karty, jak obranu poskládáme,“ řekl trenér Smetana. „Uvidíme, co Poky (Pokorný), který má antibiotika. Musíme si však poradit.“

Připravený je Martin Chlumecký. A ve hře je návrat na hřiště Ladislava Takácse, který v zimě přišel ze Slavie Praha na hostování, ale dosud se dává dohromady po opětovné operaci menisku.

Ač je Takács záložník, dokáže zaskočit i uprostřed obrany. „My s ním počítáme na obě pozice, ale teprve teď hrál po dlouhé době první zápas,“ upozornil Ondřej Smetana.

Takács v lize nehrál od loňského září. V sobotu naskočil za rezervu Baníku v moravskoslezské lize v Blansku (2:1), a to uprostřed obrany. „Nechtěli jsme, aby hned hrál v záloze, na postu stopera by měl být jeho návrat snadnější,“ uvedl Smetana.

Takács za béčko odehrál hodinu, načež ho střídal Matěj Šín, což je jeden z nadějných mladíků, kteří nakoukli do prvoligového týmu. Jenže pořádnou příležitost nedostal, v nejvyšší soutěži zatím stihl závěrečných dvacet minut ve 21. kole doma s Teplicemi (2:4).

Baník pět kol nevyhrál, na čtvrté Slovácko ztrácí osm bodů. K tomu má jistotu, že nadstavbu bude hrát v elitní šestce. Není to ideální příležitost, aby se do sestavy dostávalo více talentovaných odchovanců?

„Ten bodový rozdíl tam samozřejmě je,“ uznal Ondřej Smetana. „Po tom, co jsme zvládli utkání na Slovácku (0:0), nejde liga podle našich představ. Pořád je ale spousta zápasů do konce a naší povinností je udělat maximum, abychom Slovácko přeskočili, ať už je naše šance jakákoliv.“

Smetana uznal, že by si mladí hráči zasloužili dostat prostor vzhledem k tomu, co předvádějí na tréninku i v B-týmu. „Ale máme nějaký cíl. Nesmíme házet flintu do žita,“ nevzdává se Ondřej Smetana boje o evropský pohár. To však znamená skončit na čtvrté příčce.

Každopádně z ostravských odchovanců a mladých nadějí má zatím jisté místo v sestavě středopolař Filip Kaloč. Příležitost dostává i útočník David Buchta. Krajní záložník Petr Jaroň pouze střídá. Stoper Ondřej Kukučka se dává dohromady po zranění. A Matěj Šín se vytratil z nominací k prvoligovým duelům.

Plzeň vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 17 hodin

Proč?

„Uzdravili se Lukáš Budínský a Daniel Tetour,“ odpověděl Smetana. „Takže i v tréninku jsme měli přetlak středových hráčů. Jeho kvality známe, ale teď byl čas, aby se vrátil do béčka a byl v jeho režimu. V budoucnu určitě prostor dostane.“