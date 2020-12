Sečteno: 30 nemocných. Virus rozvrátil Baník, Ostravané se vracejí v derby

„Dát se znovu dohromady není jednoduché, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Navíc podmínky na trénink nejsou ideální, ve středu bylo šest stupňů pod nulou. K tomu jsme za minulé dva měsíce odehráli pouze jedno mistrovské utkání.“

Teď v prosinci jich musíte zvládnout pět.

Rychle za sebou a ještě v tomto počasí, takže se na to musíme zkoncentrovat. Za tak krátkou dobu se toho může hodně změnit.

Můžou vám pomoci zkušenosti z jara, kdy jste také měli dlouhou pauzu?

To ukáže čas. Jenže na jaře nám ta přestávka moc nepomohla. Teď je to navíc odlišné v tom, že hráči bohužel tu nemoc měli. Až ostré zápasy ukážou, jak moc se na nich podepsala a jak poznamenala jejich fyzický stav.

Jde z prvních tréninků poznat, jak koho covid zasáhl?

U každého je to trochu jinak. Záleží na tom, jak byl kdo dlouho a vážně nemocný. Někteří jsou ještě dnes. Rozhodně je znát, že kdo je v přípravě déle, tak je na tom fyzicky lépe.

Tudíž bude nejtěžší znovu nabrat fyzickou kondici?

Nejtěžší bude zohlednit individuální stav hráčů a odhadnout, jestli jsou schopni odehrát celý zápas, nebo ne. Víme, jak kluci vypadali v předešlých utkáních, ale od toho v Příbrami (4:0) přece jen uběhl skoro měsíc. V tom to je docela záludné. Navíc minulé týdny každý trávil trochu jinak a každý měl i jiný průběh nemoci. Někdo měl horečky a ležel v posteli déle. Jiný byl jen pozitivní a byl doma nastydlý.

Také kvůli tomu bude těžké najít optimální sestavu?

To je asi nejtěžší úkol. Možnosti ale nějaké máme, tím jak se ti hráči vracejí. Věřím, že si s tím poradíme.

Kolik fotbalistů vám z prvoligového kádru stále chybí?

Už jich není moc, ale otázka je, zda jim postačí jeden dva tréninky, abychom s nimi mohli počítat do základní sestavy.

Přišli jste na příčinu, proč zrovna Baník koronavirus tak semlel?

Někdo tu nemoc přinesl, někdo ji měl první... Do kabiny se to roznese rychle. Navíc když jsme ještě hráli a společně trénovali. Před Příbrami (7. listopadu) jsme to měli my trenéři, dva brankáři a jeden hráč. Při dalším testování ve středu (11. listopadu) to mělo dalších osm hráčů, kteří byli v Příbrami. Tomu se asi neubráníte, když kluci spolu po zápase jedou autobusem. Prostě se to tady rozneslo a de facto to zasáhlo celé mužstvo.

A také kluky z rezervy, které jste měli na výpomoc, že?

Měli jsme v reprezentační pauze po Příbrami domluvené přípravné utkání s Líšní (0:2). I když jsme měli dalších osm pozitivní testů, chtěli jsme to utkání odehrát kvůli čtyřem klukům, kteří byli nemocní předtím a měli delší pauzu. Pro ně mělo utkání význam. Kádr jsme chtěli doplnit kluky z béčka, ale polovina z nich, když jsme je otestovali, byla pozitivní. Nakazil se i trenér rezervy Ondra Smetana, který vedl Baník v Příbrami, takže jsme už neměli, kam sáhnout, abychom zápasy se Slováckem a Libercem odehráli (klub je musel odložit na příští rok).

Vy jste covid také prodělal. Jaký jste měl průběh?

Byla to taková chřipka, ale déle trvající. U mě se to projevilo bolestmi zad, a poměrně silnými. Jak se tady o tom bavíme, někteří kluci to měli podobné. Není to příjemné.

Baník se do hry vrátí slezským derby v Opavě. Co od soupeře, který třikrát za sebou prohrál, čekáte?

Je to derby, k tomu Opava neměla dobré výsledky, takže nás nic snadného nečeká. Soupeře jsem viděl nejméně ve třech zápasech. Dopředu hrají odvážně, snaží se napadat protivníka, dostávají se do příležitostí, ale horší je jejich efektivita. A trochu je srážejí problémy v defenzivní fázi. Rozhodně to však není odevzdané mužstvo.