Touha je velká, říká ostravský Fleišman před bojem o Evropu

„Ukáže se, jestli se naše mužstvo dokáže vyždímat,“ řekl Páník. „Soupeř toho má určitě už také dost. Věřím, že nás přijdou opět podpořit diváci.“

Ostrava vs. Mladá Boleslav Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Rovněž samotní ostravští fotbalisté řadí zápas hodně vysoko a doufají v podporu fanoušků. „Budeme muset v sobě najít po dlouhé sezoně poslední zbytek sil. Jde o hodně,“ podotkl ostravský obránce Jiří Fleišman. „Všichni v kabině se chceme poprat o evropské poháry. Touha je velká.“

Pro Baník je to další příležitost dostat se do Evropy, když i vinou rozhodčího Ardeleanua prohrál finále domácího poháru se Slavií Praha. „Věřím, že to finále jsme vyhodili z hlavy,“ řekl Páník.

„Máme před sebou opravný pokus, když nám to nevyšlo v MOL Cupu,“ podotkl Jiří Fleišman. „Za kabinu můžu slíbit, že pro úspěch uděláme všechno. Je to fantastické, že máme takovou šanci. A když jsme tak blízko, musíme pořádně zabojovat.“

Trenér Páník upozornil, že Mladá Boleslav s nejlepším ligovým střelcem Komličenkem je velice silný protivník. „Jejich zápas o sedmé místo jsem viděl ve Zlíně na vlastní oči a odvetu v televizi,“ uvedl Páník. „Když ve druhé půli přišli na hřiště klíčoví boleslavští hráči, tak jejich hra chytla obrovskou kvalitu.“

Podle Fleišmana Mladá Boleslav v minulých zápasech ukázala především svou útočnou sílu. Vždyť v Teplicích nastřílela osm branek. „Ale každý mančaft má vzadu nějaké mezery, a my si vše rozebereme a budeme se snažit toho využít,“ řekl Jiří Fleišman.