Baník musí znovu začít jezdit. Doma to zvládneme, věří Kuzmanović

Před sezonou do Baníku přišli z Mladé Boleslavi záložník Lukáš Budínský a útočník Jiří Klíma. Jejich start je ale nejistý. Klíma má zdravotní problémy a Budínský ve středečním poháru nebyl moc vidět.

Ostrava vs. Mladá Boleslav Online reprotáž v sobotu od 16 hodin

„Čekal jsem, že někteří hráči budou proti Hlučínu dominantnější, přesnější, kvalitnější. Nebyli. Něco z toho vyvodíme, ale žádné velké závěry,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana, který v poháru ze základní sestavy, jež nastoupila doma s Pardubicemi (3:1), nechal jen Sora, Kuzmanoviće a Almásiho.

Jinak dal příležitost hráčům, kteří se vracejí do hry po zranění, a také mladíkům. Z nich hrál od první minuty stoper Jaroslav Harušťák a postupně do utkání zasáhli i záložník Petr Jaroň a útočník Daniel Smékal, který nakonec duel rozhodl.

Všem třem trenér nominaci na pohárové střetnutí oznámil v pondělí večer. „Vždy jsem chtěl nastoupit za áčko. Vyrůstal jsem na Valašsku a tam žijeme jen Baníkem,“ prohlásil Smékal.

Uvědomuje si, že na start v první lize si ještě bude muset počkat. „Ale i pohár mi hodně dal. A ještě jsem vstřelil gól. Paráda,“ usmál se Daniel Smékal, který se v této sezoně trefil v každém utkání. I za rezervu ve čtyřech dosavadních kolech moravskoslezské ligy.

„Jsou to kluci, které jsem trénoval v béčku, znám je dobře,“ řekl Smetana k mladíkům. „Nebáli se hrát. Péťa šel do tahových věcí. Smeky to měl na hrotu se stopery těžké, mohl být víc vidět, ale dal gól. Byl v prostoru, kde měl být, a zúročil práci týmu, který se na výhru nadřel.“

Kouč uznal, že byl risk mít na střídačce převážně mladíky. „Ale několik kluků máme nakřáplých a další jsme chtěli pošetřit. Naštěstí to vyšlo a postoupili jsme.“

Příležitost dostal i obránce Jan Juroška, který se rozehrává po zranění. „Jury s námi už dlouho trénuje a vypadá dobře,“ řekl Ondřej Smetana. „Je to velmi kvalitní hráč, ale bohužel se dvakrát zranil, takže jeho návrat byl pomalejší, opatrnější. Kvalitu prokázal v B týmu, takže jsme neváhali vzít ho zpět.“

Juroška se do hry vrací po více než čtyřech měsících. Minulý víkend hrál moravskoslezskou ligu a nyní pohár. „Koleno drží, což je hlavní. Už bych to nechtěl prožívat znovu, bylo to psychicky docela náročné. Ještě musím dohánět herní kondici,“ podotkl.

Troufl by si už na ligu? „Ta je jinde, ještě to chce čas, abych byl připraven stoprocentně,“ odpověděl.

Nemanja Kuzmanović věří, že výpadek se Slavií a nepřesvědčivý výkon v Hlučíně mužstvo v duelu s Mladou Boleslaví nepoznamená.

„Hrajeme s těžkým soupeřem, ale věřím, že doma to zvládneme,“ podotkl Kuzmanović. „V poháru jsme naštěstí postoupili, což jsme potřebovali, abychom měli před Boleslaví klid.“ Připomněl, že v Hlučíně vinou jím neproměněné penalty v 83. minutě museli hrát prodloužení, tudíž sto dvacet minut místo devadesáti. „Nějaké síly nám to vzalo, ale měli jsme převahu, takže jsme až tolik nemuseli běhat.“