Baník střílel na tribunu. Jsme zklamaní, ale víme na čem pracovat, řekl Hapal

„Od začátku až do konce jsme dominovali v držení míče, ale byli jsme neplodní v koncovce,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „Měli jsme snad tři střely přímo na branku a jedna byla gólová. Další dvě si ani nevybavuji. Hanuš (brankář Jablonce) nemusel nic složitého řešit. Vždyť jsme netrefili branku. Jsme zklamaní, ale víme na čem pracovat.“

Soupeř ze dvou přímých střel dal dva góly. Ten první po Jovovićově rohu Hübschman, který, pokud mu experti trefu uznají, bude v 41 letech, pěti měsících a sedmi dnech nejstarším střelcem nejvyšší české soutěže.

Zatím rozhodčí gól připsali Klímovi jako vlastní. „Trefil jsem balon holení a za mnou ho zřejmě ještě jejich hráč tečoval,“ uvědomuje si Tomáš Hübschman. Každopádně po jeho dotyku míč směřoval přímo do branky, což hraje v jeho prospěch.

Ostravští hráči ocenili kvality Hübschmana. „Když jsem začínal, tak nás na Dukle trenér Kozel na něj upozorňoval s tím, že sice na tom už není pohybově nejlépe, ale že je pořád výborný. A hraje dalších deset let a pořád stejně. Ví, kde se postavit, zachová klid,“ řekl ostravský obránce Jan Juroška.

„Ta branka po rohu nám obrovsky pomohla,“ podotkl jablonecký trenér David Horejš. „O poločase jsme se bavili, abychom dál pokračovali v aktivitě, což se povedlo. Do druhé půle jsme dobře vstoupili. K tomu jsme po brejku zvýšili. Byli jsme skvěle organizovaní a Baník nepustili do vyložené šance.“

Hapal odmítl, že by problém hráčů Baníku byl v tom, že museli proti Jablonci tvořit hru. „Chybělo nám lepších dvacet třicet posledních metrů, tam jsme měli být kvalitnější. A k tomu přesnější a agresivnější v koncovce. Stříleli jsme zpoza šestnáctky na tribunu. A ani naše centry nebyly cílené snad až na jeden v první půli,“ uvedl kouč.

Ostravští na svém stadionu v tomto ročníku ligy prohráli pátý z deseti zápasů. „Čtyřikrát pětkrát za sebou vyhrát doma není jednoduché,“ upozornil Hapal, že minulé tři duely na svém stadionu vyhráli. Ostatně pro něj, po tom, co v průběhu sezony mužstvo převzal, to vedle poháru se Spartou byla druhá domácí porážka. „Pochopitelně nás to ale mrzí. Byla dobrá kulisa, lidi nás přišli povzbudit. Kluci jsou zklamaní. Můžeme to jedině odčinit příští víkend a pak i doma.“

To Baník nastoupí v Brně a přivítá Hradec Králové. A do hry by se po problémech s kotníkem mohl vrátit útočník Ladislav Almási.

„Od tohoto týdne už s námi bude plnohodnotně trénovat,“ řekl trenér Hapal. „Vyvíjí se to dobře,“ potvrdil Almási, že se už naplno zapojuje do přípravy.