Pozor na budějovickou ofenzivní sílu, varuje ostravský kouč Galásek

„Nevíme, čím to je, že jsme v předešlých zápasech většinou doháněli náskok soupeře,“ řekl útočník Jiří Klíma.

Ostrava vs. České Budějovice Online reportáž v neděli od 15 hodin

„Přitom na to upozorňujeme. Ale i když dobře začneme, najednou dostaneme gól. Soupeř pak hraje, co potřebuje, nikam se nežene a my musíme hru trochu otevřít. A i když se nám podaří vyrovnat, bohužel ty zápasy až na Karvinou (2:1) nedotáhneme do vítězného konce. Aspoň však máme bod.“

Trenér Ondřej Smetana přičítá vedení protivníků nedůslednosti ostravských hráčů v defenzivě. „Pracujeme na tom a věříme, že to brzo otočíme,“ uvedl ještě před duelem se Zlínem. V něm Baník pro změnu dvakrát vedl, ale i tak remizoval 2:2.

Nyní Ostravští hostí České Budějovice, na jejichž hřišti minule vyhráli 3:1. „Ale už v tom utkání jsme se přesvědčili, že to je silný soupeř,“ upozornil ostravský trenér Tomáš Galásek.

„Střelecky se daří Basseyovi, ale není to jen o něm. Českobudějovické mužstvo kombinuje, hraje po zemi, je silné v útoku. Basseye doplňují Mihálik s van Burenem. Jejich ofenzivní síla je velká, na to si musíme dát pozor.“

Galásek dodal, že předešlý duel se Zlínem byl nejslabší, který Baník za jeho působení v trenérském týmu odehrál. „Rozhodně máme velkou motivaci ten výkon odčinit a ukázat, že umíme hrát dobrý fotbal.“