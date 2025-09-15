Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Tři excelentní zákroky domácího brankáře zařídily, že Sparta už není v čele ligy. Skóre 1:2 a první porážka v sezoně znamenají, že do čela se o bod vyhoupla Slavia, která už v sobotu přetlačila doma Karvinou.
„V úvodu zápasu jsme byli nedůslední a nedisciplinovaní,“ zlobil se Brian Priske, sparťanský kouč. „Podle statistik jsme měli vyhrát, ale všechna čest Hradci.“
Ten si naplno vychutnal večer, na který bude léta vzpomínat.
Už pozvánka měla úroveň.
„Ctěné dámy, velevážení pánové, po dlouhém vyčkávání nadešel okamžik vytoužený. Slavná Malšovická aréna dnes uvidí utkání výroční,“ lákal Hradec Králové na šlágr proti Spartě na sociálních sítích. S tím, že uvítá „mužstvo jména zvučeného“ a „pokorně žádá ctěné návštěvnictvo, aby se na stadion dostavilo s náležitým předstihem“.
K tomu povedená série retro videí, poctivě dotažené výroční dresy se zlatým límcem a velkým znakem města na hrudi, bohatý doprovodný program. A hlavně natřískaná aréna, která nadšeně vyhlížela zápas roku.
Bylo cítit, že Hradec je víc než ready. Nažhavený a připravený zmuchlat do koše prognózy, které mu rozhodně nenahrávaly.
Mizerný start sezony, jen šest bodů po sedmi kolech.
Ještě horší historická bilance: ze sedmatřiceti vzájemných zápasů vyhrál jen čtyři, poslední v únoru 2012. Od té doby měl proti Spartě patnáct pokusů a čtrnáctkrát prohrál.
V neděli večer bouchl do stolu: A dost!
„Úžasný zápas. Před hráči smekám,“ vyznal se domácí trenér David Horejš.
Na sparťany jeho tým nastoupil rázně, otravoval je presinkem od první vteřiny a po zisku balonu valil přímočaře na branku. Výsledek? Neuteklo ještě ani sedm minut a domácí už vedli 2:0. Nejdřív tečovaný centr nešikovně dokopl do vlastní brány Uchenna, pak průnik Van Burena a mazanou zpětnou přihrávku proměnil v druhý gól Darida.
Ani po úchvatné akci Rrahmaniho, který posadil na zadek tři soupeře a vymyslel gól pro Birmančeviče, se Sparta nerozjela.
Spíš se nervovala.
Trenér Priske v béžových semišových botách podupával u lajny a co chvíli se běžel k lavičce dívat na obrazovku tabletu. O poločase zase klusal z kabiny, když slyšel randál a pochopil, že v tunelu ze hřiště je dusno: hradecký ředitel Sabou při divoké výměně názorů plácl po tváři sparťanského gólmana Vindahla a vyfasoval červenou kartu.
Na hřišti naopak Hradec až nezdravě zvolnil, ve druhém poločase nechal Spartu útočit, jenže šance Kuchty, Rrahmaniho a Sadílka díky famóznímu Zadražilovi přežil a senzační vedení si vzít nenechal.
Tušili jste vůbec, kdy a jak to ve městě, kterému se říká Salon republiky, s fotbalem začalo? Psal se rok 1905, když obchodník Jindřich Komárek zprostředkoval fotbalovému kroužku zápis do Klubu českých velocipedistů. Hrávalo se na starém hřišti u nemocnice, dochovala se jediná rozmazaná fotka, na které marně hledáte balon.
Jedinkrát v historii Hradec slavil titul, v létě 1960. Pak ještě v roce 1995 vyhrál domácí pohár, víc trofejí ve sbírce nemá. Tím spíš je pro něj každý zápas se Spartou či Slavií událostí a v neděli v den oslav, to platilo tuplem.
Utkání bavilo i nervovalo, karty v závěru přibývaly, zato všechny tři góly se vmáčkly do první desetiminutovky.
Určily, že Sparta klesla za rivala.
A Hradec si užil euforickou noc.