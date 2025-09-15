Chance Liga 2025/2026

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

David Čermák
  11:00
Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat vedoucí Spartu? V den, kdy si Hradec užívá velkolepé oslavy 120 let od založení klubu? Co vlastně může být víc?
Kouč Hradce Králové David Horejš slaví výhru nad Spartou.

Kouč Hradce Králové David Horejš slaví výhru nad Spartou. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté po druhé inkasované brance v utkání s Hradcem Králové.
Stopeři Hradce Králové Filip Čihák (vlevo) a Tomáš Petrášek slaví výhru nad...
Hradečtí fotbalisté oslavují výhru nad Spartou.
Hradecký záložník Vladimír Darida slaví gól do sítě Sparty.
12 fotografií

Tři excelentní zákroky domácího brankáře zařídily, že Sparta už není v čele ligy. Skóre 1:2 a první porážka v sezoně znamenají, že do čela se o bod vyhoupla Slavia, která už v sobotu přetlačila doma Karvinou.

„V úvodu zápasu jsme byli nedůslední a nedisciplinovaní,“ zlobil se Brian Priske, sparťanský kouč. „Podle statistik jsme měli vyhrát, ale všechna čest Hradci.“

Ten si naplno vychutnal večer, na který bude léta vzpomínat.

Už pozvánka měla úroveň.

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

„Ctěné dámy, velevážení pánové, po dlouhém vyčkávání nadešel okamžik vytoužený. Slavná Malšovická aréna dnes uvidí utkání výroční,“ lákal Hradec Králové na šlágr proti Spartě na sociálních sítích. S tím, že uvítá „mužstvo jména zvučeného“ a „pokorně žádá ctěné návštěvnictvo, aby se na stadion dostavilo s náležitým předstihem“.

K tomu povedená série retro videí, poctivě dotažené výroční dresy se zlatým límcem a velkým znakem města na hrudi, bohatý doprovodný program. A hlavně natřískaná aréna, která nadšeně vyhlížela zápas roku.

Bylo cítit, že Hradec je víc než ready. Nažhavený a připravený zmuchlat do koše prognózy, které mu rozhodně nenahrávaly.

Choreo fanoušků Hradce Králové k příležitosti 120. výročí klubu.

Mizerný start sezony, jen šest bodů po sedmi kolech.

Ještě horší historická bilance: ze sedmatřiceti vzájemných zápasů vyhrál jen čtyři, poslední v únoru 2012. Od té doby měl proti Spartě patnáct pokusů a čtrnáctkrát prohrál.

V neděli večer bouchl do stolu: A dost!

„Úžasný zápas. Před hráči smekám,“ vyznal se domácí trenér David Horejš.

Na sparťany jeho tým nastoupil rázně, otravoval je presinkem od první vteřiny a po zisku balonu valil přímočaře na branku. Výsledek? Neuteklo ještě ani sedm minut a domácí už vedli 2:0. Nejdřív tečovaný centr nešikovně dokopl do vlastní brány Uchenna, pak průnik Van Burena a mazanou zpětnou přihrávku proměnil v druhý gól Darida.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Ani po úchvatné akci Rrahmaniho, který posadil na zadek tři soupeře a vymyslel gól pro Birmančeviče, se Sparta nerozjela.

Spíš se nervovala.

Trenér Priske v béžových semišových botách podupával u lajny a co chvíli se běžel k lavičce dívat na obrazovku tabletu. O poločase zase klusal z kabiny, když slyšel randál a pochopil, že v tunelu ze hřiště je dusno: hradecký ředitel Sabou při divoké výměně názorů plácl po tváři sparťanského gólmana Vindahla a vyfasoval červenou kartu.

Na hřišti naopak Hradec až nezdravě zvolnil, ve druhém poločase nechal Spartu útočit, jenže šance Kuchty, Rrahmaniho a Sadílka díky famóznímu Zadražilovi přežil a senzační vedení si vzít nenechal.

Hradecký záložník Vladimír Darida slaví gól do sítě Sparty.

Tušili jste vůbec, kdy a jak to ve městě, kterému se říká Salon republiky, s fotbalem začalo? Psal se rok 1905, když obchodník Jindřich Komárek zprostředkoval fotbalovému kroužku zápis do Klubu českých velocipedistů. Hrávalo se na starém hřišti u nemocnice, dochovala se jediná rozmazaná fotka, na které marně hledáte balon.

Jedinkrát v historii Hradec slavil titul, v létě 1960. Pak ještě v roce 1995 vyhrál domácí pohár, víc trofejí ve sbírce nemá. Tím spíš je pro něj každý zápas se Spartou či Slavií událostí a v neděli v den oslav, to platilo tuplem.

Utkání bavilo i nervovalo, karty v závěru přibývaly, zato všechny tři góly se vmáčkly do první desetiminutovky.

Určily, že Sparta klesla za rivala.

A Hradec si užil euforickou noc.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat...

15. září 2025

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

Bez Yamala? Bez problému. Barcelona nadělila Valencii šestku, Girona remizovala

Fotbalisté Barcelony ve 4. kole španělské ligy doma i bez Lamina Yamala rozstříleli Valencii 6:0. Po dvou gólech vstřelili Fermín López, Raphinha a Robert Lewandowski. Girona přišla po gólu z penalty...

14. září 2025  23:34

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

14. září 2025  20:47,  aktualizováno  22:27

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 966 volných pozic

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.