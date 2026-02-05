Pro Oscara to bylo čtvrté vyloučení v dresu Slavie a vždy šlo o přímou červenou kartu bez napomínání. V předchozím angažmá v Liberci nedohrál jednou po dvou žlutých.
V úvodu nedělního utkání v Pardubicích zezadu nechtěně šlápl na achilovku protihráče Michala Hlavatého, kterého stíhal. Sudí Lukáš Nehasil ho vyloučil až na doporučení videoasistenta Jana Beneše.
„Šlo o nešťastný zákrok. Ale Oscar jednoznačně ohrozil zdraví soupeře. Na základě intervence VAR rozhodčí správně Oscara vyloučil za surovou hru,“ řekla komise.
Jelikož šlo o surovou hru, výše trestu dva zápasy je minimum.
Oscar byl vyloučen v minulé sezoně v derby proti Spartě, kdy v nastavení udeřil Albiona Rrahmaniho hlavou do hrudi.
Na podzim 2022 viděl červenou kartu za stažení boleslavského Skaláka v pokutovém území. A také o rok dřív v Ostravě, když se ohnal kopačkou pro Janu Juroškovi a zasáhl ho do rozkroku. Tehdy dostal trest na tři utkání.
Za surovou hru byl v úvodním jarním dějství vyloučen i jablonecký středopolař Okeke, u něj šlo v 70. minutě o zákrok zepředu.
Zatímco Jablonec oslabení proti Teplicím ustál a v závěru udržel vedení 1:0, Slavia sedm minut před koncem inkasovala na 1:1.
Slávistický asistent Zdeněk Houštecký dostal čtvrtou žlutou kartu a je suspendován pro sobotním utkání s Mladou Boleslaví stejně jako její trenér Aleš Majer.
Ten nesmí na lavičku, u Houšteckého je trest spíš formální. Při domácích zápasech totiž obvykle sedí v první řadě tribuny.