Slávista Oscar si nezahraje dva zápasy, Boleslav se v Edenu musí obejít bez kouče

  17:29
Slávistický záložník Oscar Dorley dostal trest na dva zápasy. Kvůli vyloučení v úvodním jarním kole v Pardubicích (1:1) přijde o domácí utkání s Mladou Boleslaví a nadcházející duel v Karviné. Stejně dopadl i jablonecký Nelson Okeke, který vynechá domácí zápas proti Slovácku a venkovní proti Pardubicím.

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z Pardubic. | foto: ČTK

Pro Oscara to bylo čtvrté vyloučení v dresu Slavie a vždy šlo o přímou červenou kartu bez napomínání. V předchozím angažmá v Liberci nedohrál jednou po dvou žlutých.

V úvodu nedělního utkání v Pardubicích zezadu nechtěně šlápl na achilovku protihráče Michala Hlavatého, kterého stíhal. Sudí Lukáš Nehasil ho vyloučil až na doporučení videoasistenta Jana Beneše.

„Šlo o nešťastný zákrok. Ale Oscar jednoznačně ohrozil zdraví soupeře. Na základě intervence VAR rozhodčí správně Oscara vyloučil za surovou hru,“ řekla komise.

Jelikož šlo o surovou hru, výše trestu dva zápasy je minimum.

Oscar byl vyloučen v minulé sezoně v derby proti Spartě, kdy v nastavení udeřil Albiona Rrahmaniho hlavou do hrudi.

Na podzim 2022 viděl červenou kartu za stažení boleslavského Skaláka v pokutovém území. A také o rok dřív v Ostravě, když se ohnal kopačkou pro Janu Juroškovi a zasáhl ho do rozkroku. Tehdy dostal trest na tři utkání.

Za surovou hru byl v úvodním jarním dějství vyloučen i jablonecký středopolař Okeke, u něj šlo v 70. minutě o zákrok zepředu.

Zatímco Jablonec oslabení proti Teplicím ustál a v závěru udržel vedení 1:0, Slavia sedm minut před koncem inkasovala na 1:1.

Slávistický asistent Zdeněk Houštecký dostal čtvrtou žlutou kartu a je suspendován pro sobotním utkání s Mladou Boleslaví stejně jako její trenér Aleš Majer.

Ten nesmí na lavičku, u Houšteckého je trest spíš formální. Při domácích zápasech totiž obvykle sedí v první řadě tribuny.

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Sparta v pohárech bez Grimalda. Sigmě pomůže Růsek, na Plzeň se čeká

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  9:45

Ztratí Souček kapitánskou pásku nadobro? Stále nemáme jasno, prozradil Trunda

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Zatím stále není zcela jasné, zda Tomáš Souček po posledním utkání české fotbalové reprezentace přijde o kapitánskou pásku jen pro nejbližší zápas, nebo na delší dobu. Vedení FAČR o tom s trenérem...

5. února 2026  18:42

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

5. února 2026

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouci nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

