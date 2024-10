Horní sazba až dva měsíce. Oscar může za vyloučení v derby chybět dlouho

Oscar Dorley ztratil nervy v nastavení, kdy Slavia bránila vedení 2:1. Na polovině soupeře po rozmíšce s Rrahamnim udeřil sparťana hlavou do oblasti hrudníku.

Jelikož se všechno odehrálo v přerušené hře a mimo dění, sudí Ladislav Szikszay si chování Oscara nevšiml. Až na doporučení videoasistenta Jana Petříka se odebral k monitoru a po zhlédnutí udělil Oscarovi červenou kartu. Rrahmani dostal za předchozí strčení do Oscara žlutou kartu.

„Tu situaci jsem neviděl, ale co mám zprávy, tak to bylo dost zbytečné. Řešili jsme s ostatními, jak nakrátko rozehrajeme roh. Po něm už měl být konec. Nevím, co přesně se odehrálo před tím soubojem a co po něm, ale je to pro nás oslabení i vzhledem k dalšímu programu. Oscar je náš klíčový hráč a tohle byla asi jediná kaňka na jinak skvělém zápase,“ řekl Trpišovský.

Oscar je pro něj jeden z nejdůležitějších hráčů, možná vůbec ten nejdůležitější. „Vůbec si nedovedu představit, že bychom hráli bez něj,“ říkal Trpišovský.

Šestadvacetiletý liberijský středopolař nastoupil do všech šestnácti zápasů Slavie v letošním ročníku, pokaždé byl v základní sestavě. S Plzní kvůli drobnému zranění musel v poločase střídat, v prvním kole na Slovácku byl na hřišti hodinu, jinak odehrál všechny minuty. Svou sérii ale nenatáhne.

Podle obvyklé rozhodovací praxe trest na horní hranici sazby nejspíš nedostane, odhad je tři až čtyři utkání. Po reprezentační přestávce Slavia nastoupí v Jablonci, pak hostí Duklu, hraje v Hradci a doma s Karvinou.

Oscarův zkrat popsal sudí Szikszay jako hrubé nesportovní chování. „Úmyslné udeření hlavou do horní části těla soupeře v přerušené hře mimo souboj o míč.“

V disciplinárním řádu tento přečin popisuje paragraf 48 Tělesné napadení. „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud spáchal tento čin jako hráč, navíc byl anebo měl za to být při utkání vyloučen, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 tisíc korun.“

Podobný trest musí očekávat i Kliment. Nejlepší střelec ligy v úvodu utkání s Bohemians udeřil loktem protivníka Jana Vondru. „Prudké udeření soupeře loktem do oblasti hrudníku v nepřerušené hře mimo souboj o míč,“ popsal sudí Petr Hocek.

Ani on Klimentovo chování nepostřehl, reagoval až na doporučení videoasistenta Tomáše Kocourka, který se ozval se zpožděním a po několikátém přerušení a navázání hry. To je však podle protokolu akceptovatelné, pokud jde o hrubé nesportovní chování.