Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

  13:34
V posledních měsících ztratil herní vytížení, na které byl z předchozích sezon zvyklý. Navíc mu v létě skončí smlouva. Čas se posunout dál? Fotbalový záložník Lukáš Sadílek dostává nabídky z české ligy i ze zahraničí a je možné, že Spartu opustí už v zimě, aby ho klub zpeněžil.
Lukáš Sadílek slaví gól Sparty s Pavlem Kadeřábkem a Asgerem Sörensenem.

foto: Reuters

„Ano, o Lukáše se zajímají jak kluby z Česka, tak ze zahraničí, více to v tuto chvíli nechci komentovat,“ sdělil serveru Seznam Zprávy hráčův agent Václav Svěrkoš.

Ve hře je například návrat na Moravu, mezi vážnými zájemci jsou údajně poslední Baník Ostrava a také Sigma Olomouc. Devětadvacetiletý záložník však preferuje první zkušenost v zahraničí.

Třeba v Polsku, odkud ho podle informací z webu inFotbal láká Górnik Zabrze, lídr tamní nejvyšší soutěže. V jeho kádru navíc působí početná ekipa z Česka – Patrik Hellebrand, Michal Sáček a Lukáš Ambros.

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

„První zahraniční angažmá ho láká, ale prioritou možná bude rodina na Moravě,“ cituje web blízké ze Sadílkova okolí.

Společně s bratrem Michalem pochází Lukáš z Uherského Hradiště, kde s profesionálním fotbalem oba začínali. Starší z bratrů si během angažmá ve svém domovském celku odskočil na hostování do Sokolova, v roce 2022 pak přestoupil do Sparty, kde vyhrál dva tituly, domácí pohár a postoupil do Ligy mistrů.

Zatímco v posledních třech sezonách patřil pokaždé k oporám a pravidelně nastupoval, v té aktuální je spíš mezi náhradníky. Pět zápasů navíc vynechal kvůli zranění, naposledy v Mladé Boleslavi (2:1) zůstal na lavičce.

„Vím, že momentálně nejsem hráč základní sestavy,“ uvědomoval si, když v zápase se Shamrockem v Konferenční lize (4:1) byl u tří gólů.

V současném rozestavení i systému hraje Sparta se dvěma záložníky, kteří musejí obsáhnout velký prostor vzhledem k náročnému presinku. I proto jsou pro trenéra Briana Priskeho momentálně první volbou Kaan Kairinen s Patrikem Vydrou. Před zraněním byl vyvoleným i Magnus Kofod Andersen.

Sadílek s norským záložníkem Sivertem Mannsverkem jsou až za nimi. Konkurentem je také Santiago Eneme. A nedá se vyloučit, že Sparta v zimě ještě neposílí.

„To je prostě fotbal. Ale znáte mě, že nic neošidím, makám na tréninku, dávám tomu maximum, a věřím, že se to zase otočí,“ líčil Sadílek v říjnu. Je ale také možné, že se brzy se Spartou rozloučí.

Jeho role nicméně zůstává důležitá hlavně v kabině. Je zástupcem kapitána Lukáše Haraslína a má významné slovo mezi staršími a zkušenými.

Jeho odchod by tak pro tým rozhodně nebyl snadný.

