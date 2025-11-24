Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

„Ano, o Lukáše se zajímají jak kluby z Česka, tak ze zahraničí, více to v tuto chvíli nechci komentovat,“ sdělil serveru Seznam Zprávy hráčův agent Václav Svěrkoš.
Ve hře je například návrat na Moravu, mezi vážnými zájemci jsou údajně poslední Baník Ostrava a také Sigma Olomouc. Devětadvacetiletý záložník však preferuje první zkušenost v zahraničí.
Třeba v Polsku, odkud ho podle informací z webu inFotbal láká Górnik Zabrze, lídr tamní nejvyšší soutěže. V jeho kádru navíc působí početná ekipa z Česka – Patrik Hellebrand, Michal Sáček a Lukáš Ambros.
„První zahraniční angažmá ho láká, ale prioritou možná bude rodina na Moravě,“ cituje web blízké ze Sadílkova okolí.
Společně s bratrem Michalem pochází Lukáš z Uherského Hradiště, kde s profesionálním fotbalem oba začínali. Starší z bratrů si během angažmá ve svém domovském celku odskočil na hostování do Sokolova, v roce 2022 pak přestoupil do Sparty, kde vyhrál dva tituly, domácí pohár a postoupil do Ligy mistrů.
Zatímco v posledních třech sezonách patřil pokaždé k oporám a pravidelně nastupoval, v té aktuální je spíš mezi náhradníky. Pět zápasů navíc vynechal kvůli zranění, naposledy v Mladé Boleslavi (2:1) zůstal na lavičce.
„Vím, že momentálně nejsem hráč základní sestavy,“ uvědomoval si, když v zápase se Shamrockem v Konferenční lize (4:1) byl u tří gólů.
V současném rozestavení i systému hraje Sparta se dvěma záložníky, kteří musejí obsáhnout velký prostor vzhledem k náročnému presinku. I proto jsou pro trenéra Briana Priskeho momentálně první volbou Kaan Kairinen s Patrikem Vydrou. Před zraněním byl vyvoleným i Magnus Kofod Andersen.
Sadílek s norským záložníkem Sivertem Mannsverkem jsou až za nimi. Konkurentem je také Santiago Eneme. A nedá se vyloučit, že Sparta v zimě ještě neposílí.
„To je prostě fotbal. Ale znáte mě, že nic neošidím, makám na tréninku, dávám tomu maximum, a věřím, že se to zase otočí,“ líčil Sadílek v říjnu. Je ale také možné, že se brzy se Spartou rozloučí.
Jeho role nicméně zůstává důležitá hlavně v kabině. Je zástupcem kapitána Lukáše Haraslína a má významné slovo mezi staršími a zkušenými.
Jeho odchod by tak pro tým rozhodně nebyl snadný.