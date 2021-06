Opět Pod Vinicí? Motivační prvek, těší se pardubický obránce Šejvl

„Vlastně jsem o tom ani nepřemýšlel tak, že jde o tradici. Ale těšíme se hodně. Doufám, že přijdou fanoušci a bude to zase návrat do starých časů. Vinice je motivační prvek, věřím, že nám to pomůže se hned vítězně nastartovat do nové sezony,“ přál si jeden z lídrů pardubické kabiny obránce Martin Šejvl.

Dá se však předpokládat, že on sám do zápasu naskočí maximálně na pár minut, případně jeden poločas. Východočeši totiž potřebují v první řadě prověřit devět nových hráčů, kteří se přišli ucházet o místo v základní sestavě. Právě na nich bude zítra záležet nejvíc.

„Změn bylo docela dost, uvidíme, jak se kluci budou jevit. Jsou mladí, nadějní a určitě ukážou svůj potenciál. Je potřeba, aby co nejdříve zapadli do týmu a mohli na hřišti ukázat svoji kvalitu,“ mínil Šejvl. „Doufám, že budou pracovat stejně dobře jako ti, kteří sem přicházeli v dobách minulých. Že se taky prosadí a alespoň někteří z nich vylétnou,“ dodal.

Kouč Jiří Krejčí se netajil tím, že je připraven hned po utkání poprvé říznout do kádru, rozhodně tedy nepůjde o žádné rozkoukávání.

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

„Od toho je trénink. Od začátku musíme jet naplno, rychle se sehrát a dostat se do zápasové kondice. Potřebujeme hned najet na vítěznou vlnu, soustředit se na to, abychom nedostali gól, a být aktivní dopředu,“ nabádal Šejvl.

Ten na úvodní sraz s týmem dorazil po třech týdnech dovolené, během které prakticky úplně vypnul.

„Poslední týden už jsme plnili individuál od kondičního kouče, ale dva týdny předtím jsem fakt odpočíval. Byl jsem na operaci s očima, takže správně bych ani nic dělat neměl. Pak jsem začal běhat, ale jen na kondičku a vytrvalost, nic rychlého. Cítím se odpočinutý, teď už je to jen o nasbírání herní a tréninkové praxe,“ uvažoval Šejvl.

Hned první den přípravy se pořádně zapotil během vstupních testů, kterými však neprošel kvůli problémům s tlakem. Ty jsou však dlouhodobé a trenéry i Šejvla nechávají klidnými.

„Před pár lety mi bylo zjištěno, že mám vyšší tlak, ale není to nic hrozného. Ani mi nebylo řečeno, jakou to má příčinu. Na testech jsem běžel, jak jsem mohl, ale nenaběhl jsem delší úseky,“ vysvětlil Šejvl.

Může se vám hned vybavit nedávný kolaps Christiana Eriksena na Euru, ani toho se ale Šejvl nebojí.

„Nemám žádné potíže s dýcháním, nebo že by se mi dělalo na hřišti špatně. Nikdy jsem takové problémy neměl,“ řekl.