Hnaníček a Helešic jsou v Opavě. Klub má zájem také o Železníka

„Během několika dnů by měli přijít další hráči,“ uvedl opavský trenér Jiří Balcárek. Příchod Železníka nevyloučil: „I s ním jsem v kontaktu.“

Naproti tomu do Zlína míří stoper Dominik Simerský, byť v úterý ještě s Opavou trénoval.

„Nabídli jsme mu prodloužení smlouvy, šli jsme na finanční hranice klubu, ale Dominik říkal, že je v Opavě už pět a půl roku a chtěl by změnu,“ řekl Balcárek. „Požádal nás, že by rád odešel do Zlína. Hledali jsme nějaké řešení, výměnu některých hráčů, a tak jsme projevili zájem i o Lukáše (Železníka), jehož dlouhodobě sleduji. A do Opavy chce jít. Uvidíme, jak to dopadne. Vše záleží na jednání klubů.“



Železník neměl vydařený podzim. Odehrál sice 15 zápasů, ale jen ve dvou byl v základu. „Není to o podzimu. Znám ho delší dobu. Navíc útočníci všeobecně nejsou. Sehnat je je těžké,“ uvedl kouč.

„Víme, že útočníka potřebujeme, ale není to jednoduchá situace. Pořád ji řešíme,“ potvrdil sportovní manažer Slezského FC Alois Grussmann. Balcárek podotkl, že do útoku mají zatím Juřenu, Dediče a dlouhodobě zraněného Bernadinu. „Teď chceme Železníka a jednáme s ofenzivními záložníky.“

Přípravu s Opavou zahájil i stoper Jaroslav Svozil, jehož by rád získal Baník Ostrava. „Tento týden by to nějak mohlo dopadnout. Jak, uvidíme,“ řekl Grussmann.

„Nezabráníme tomu, aby hráči z Opavy odcházeli. Je to odraz ekonomické situace, takže hledáme varianty, hráčské kompenzace,“ uvedl Balcárek. Tou by mohl být střední obránce Baníku Martin Šindelář. „Není žádným tajemstvím, že o něj máme zájem. Znám ho. Vím, jaké má plusy, minusy. Zakládám si na charakteru a týmovosti hráče. A to splňují Šindelář i Hnaníček.“

Opavští měli na podzim největší problémy v útoku. Nyní by se jim v případě odchodu obou stoperů Simerského a Svozila rozpadla také obrana.

„Samozřejmě, to riziko tady je a obzvlášť když hrajete o záchranu,“ připustil Jiří Balcárek. „Nemohu tady ale hráče držet. Když mu někdo nabídne lepší podmínky a on sám řekne, že chce odejít, tak to beru po lidské stránce. Hráč musí být spokojený. Potřebujeme fotbalisty, kteří tady být chtějí.“

Přípravu s týmem po zranění kolena rozjel záložník Petr Zapalač a individuálně už trénuje také Pavel Zavadil. Ten si poranil koleno v utkání 17. kola s Mladou Boleslaví.

„Do čtrnácti dnů by měl naskočit do přípravy s mančaftem,“ řekl Alois Grussmann.

„Pavel je zkušený hráč, víme, čím nám může pomoci,“ dodal Jiří Balcárek. „Jeho návrat nechávám na něm, netlačím na něj. Chci, aby se co nejrychleji uzdravil a pomohl nám v zápasech.“

Nejisté je další pokračování šikovného záložníka Pavla Šulce v Opavě. Toho si Plzeň stáhla do přípravy. „Jsme domluveni, že tam bude trénovat a zhruba po třech týdnech nám Plzeňští dají vědět, zda s ním počítají, nebo bude pokračovat u nás,“ řekl Alois Grussmann.