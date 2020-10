Potřebujeme pozitivní šňůru, zní z Teplic. Jenže Opava musí zabrat

„Věřím, že navážeme na úspěch z utkání proti Ostravě a uděláme trošku delší sérii bez prohry. Bohužel u nás trvají dlouho hlavně šňůry porážek, jsem rád, že jsme ji teď po třetím střetnutí uťali,“ odfoukl si kouč při vzpomínce na krachy s Pardubicemi, Slováckem a Slavií.

Opakovat pracovitý výkon je pro Teplice zatím problém a Hejkal si s tím prý láme hlavu, kudy chodí. „Vidím na tréninku, že to v nich je. A říkám si, že není možné, že jsme tam, kde jsme. Je to o hlavách, nastavení hráčů. Musí tomu jít naproti jako s Ostravou,“ apeluje.

K dispozici bude mít stopera Davida Heidenreicha, stopku za chybné vyloučení proti Slavii zrušila odvolací komise. Dostal jen důtku. „Na Slavii jsem byl bezradný. Oslabil jsem kluky, bylo mi to líto. Uklidňovali mě, že se to vyřeší, že to faul nebyl,“ líčil Heidenreich. Vyřešeno!

Ztráty ovšem Teplice beztak mají, nově na marodku v poháru přibyl Hyčka, chybí už déle Nazarov, Paradin a Řezníček, minule nehrál ani Vondrášek. Ve hře je tak návrat k systému na tři obránce.

Opava ještě nezvítězila, z pěti zápasů má jen dva body. A nad Teplicemi vyhrála v lize jen dva z osmnácti duelů. Výkop v 16.30. (bek)

Opavští vzývají lepší koncovku

Vytvořit si větší tlak před brankou protivníka a nedostávat laciné góly. To jsou hlavní úkoly fotbalistů Slezského FC Opava v souboji s Teplicemi. „Na tom, abychom byli v šestnáctce soupeře důraznější, pracujeme celou dobu,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč.

Připomněl, že v minulém ročníku ligy mužstvo dalo jen 17 gólů. „V tom jsem viděl největší problém,“ dodal. „Samozřejmě že se na koncovku zaměřujeme, ale zatím se to neprojevuje. Věřím, že v sobotu už zlepšení bude znát, protože výhru potřebujeme. Jak hráči, tak fanoušci, všichni. To utkání je pro nás zásadní.“

Do opavské sestavy se vrátí zkušený záložník Pavel Zavadil, který minule v Jablonci nehrál. „Chtěli jsme si něco vyzkoušet, jelikož Pavel už má nějaký věk, a hlavně jsme ho nechali odpočinout, protože v Jablonci to i vzhledem k náročnému terénu bylo těžké utkání,“ řekl trenér Kováč.

V kádru chybějí jen dlouhodobě zranění obránce Josef Hnaníček a středopolař Jan Schaffartzik.

Zatímco Opavané stále čekají na první výhru v sezoně, Tepličtí už mají dvě. „Mají velmi dobré standardky, mívají před brankou soupeře velký počet hráčů,“ upozornil Radoslav Kováč.

„Jejich trenéra Hejkala znám osobně velmi dobře, protože jsme spolu působili na Spartě, takže vím, že nás čeká těžký soupeř. V sestavě mají šikovné mladé kluky i zkušené hráče. My však hrajeme potřetí doma, takže už musíme naplno bodovat a je jedno, proti komu nastupujeme.“