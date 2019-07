Vyhnout se baráži. Opavským pomůže plnit cíl talent Šulc

Odhodlaní naplno využít domácího prostředí vstupují fotbalisté Slezského FC Opava do nového ročníku první ligy. Loni totiž museli na část sezony vzít na domácí zápasy zavděk brněnským stadionem.

„V historii Opava vždycky spoléhala na domácí prostředí, na domácí fanoušky a domácí hřiště, které je pro každého soupeře nepříjemné, protože naši fanoušci umí udělat skvělou atmosféru,“ prohlásil kapitán SFC Opava Jan Žídek.

Takže urvat body v Opavě bude pro soupeře těžké?

Budeme spoléhat na obrovskou podporu našich fanoušků, kteří náš výkon vždycky o desítky procent zvednou. Dokážou nás hráče tak obrovsky strhnout, že tady se nevypustí ani metr. Doma prostě uděláme cokoliv.

Opavský obránce Jan Žídek (s číslem 5) právě nastřelil břevno olomoucké branky.

V neděli ale začínáte v Českých Budějovicích. Jaký bude pro vás zápas s nováčkem?

Bude to těžké utkání, protože víme, jaké to je postoupit a jaká to je euforie. Je to hnací motor každého hráče a navíc, co máme nějaké informace, má přijít i dost fanoušků, takže věřím, že to bude hezké utkání. A doufám, že s dobrým koncem pro nás.

I pro vás je prvoligové utkání pořád svátek, že?

Užívám si každý zápas. Hlavně jde o to být zdravý, což jsem moc rád, že jsem. Každý zápas je pro mě odměna, moc si toho vážím. Moc se těšíme, že už budeme hrát. I příprava byla krátká, takže je to snesitelnější, než kdyby byla dlouhá, ale můžu za sebe a za kluky říct, že se moc těšíme, protože jsme o rok zkušenější. A víme, jaké zápasy v lize jsou - moc hezké a vzrušující.

A co zdraví, které vás v minulé sezoně brzdilo?

Drží. Klepu, že je to dobré. Snažím se o sebe více starat, takže zranění se vůbec neozývá. Je to v pohodě.

Teď jste kapitánem. Co to pro vás znamená?

Je to obrovská čest. Když tady vidím pana Grussmanna, jako dítě jsem na něj chodil. A že bych měl být kapitán? Tehdy to nebyl ani sen. Bylo to hrozně moc pro mladého kluka a to, že se mi to splnilo a plní, za to jsem moc rád. Je to obrovská odměna pro mě.