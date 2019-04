Sparta je favorit, my se můžeme ukázat, těší se v Opavě

Opavský obránce Matěj Hrabina doufá, že bude u toho. Do sestavy se po zdravotních problémech vrátil minule v Ostravě (0:2).

Co vám vlastně bylo?

Vyléčil jsem výron kotníku a nastoupil proti Dukle. Asi jsem podvědomě noze ulevoval a přetěžoval tu druhou, takže jsem chytil zánět achilovky. Doufám, že to už bude v pohodě.

Kvůli zdravotním problémům jste chyběl v pěti utkáních. Je výpadek znát?

Těch pět zápasů je hodně, ale ta pauza by neměla být až tak znát. Bohužel minule v Ostravě nám zápas nevyšel, zaspali jsme ho.

Teď hostíte Spartu, která minule doma prohrála s Karvinou 1:3 a vyměnila trenéra.

Na to se dívat nemůžeme. Nesmíme řešit Spartu a její předchozí výkony. My se musíme dívat na sebe, protože při tom formátu, jak se teď liga s tou nadstavbou hraje, si musí každý pomoct sám.

Pořád máte šanci dostat se na desáté místo, pokud vyhrajete a Teplice doma prohrají s Příbramí. Vyburcuje vás to?

Je dobře, že pořád máme o co hrát, i když se musíme dívat také dolů. Se Spartou nemáme moc co ztratit. Soupeř je favorit, ale my se můžeme ukázat. Pokud podáme lepší výkon než proti Baníku, a to musíme, máme šanci uspět.

Můžete využít zkušenosti z předchozích domácích zápasů, jak se Spartou, tak se Slavií a Plzní?

Se všemi jsme odehráli super zápasy, potrápili je, což nám snad pomůže. Budeme bojovat, a na co to bude stačit, se uvidí. Buď nás pak bude čekat dalších pět zápasů ve skupině o záchranu, anebo budeme všichni rádi v prostřední skupině.

Proti Baníku jste hrál na levé straně obrany, byť vaše místo je na pravé straně. Nevadilo vám to?

Není to můj obvyklý post, hrává tam Honza Žídek, jenže ten měl žluté karty, takže to padlo na mě. Snažil jsem se předvést to nejlepší, co umím. Bohužel to nestačilo.

Na vašem postu zaskakoval Jan Schaffartzik, s nímž trenér, jak řekl, nechtěl hýbat.

Honza tam hrál celou dobu, co jsem byl zraněný, takže tam problém nebyl. Nijak mi to nevadilo.