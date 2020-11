Vypjatý týden vrcholí, opavští fotbalisté se chystají na Slavii

Opavští nejprve řešili příchod záložníka Martina Haška, a poté se dozvěděli, že disciplinární řízení s jejich klubem Ligová fotbalová asociace zastavila. Hašek ztroskotal na tom, že Opavským hrozilo, že se budou muset podílet na zaplacení jeho pokuty poté, co v rozporu s pravidly odešel ze Sparty Praha.

Opava vs. Slavia Online reportáž v sobotu od 18:30

A disciplinární řízení? To bylo od začátku nesmyslné, neboť opavské mužstvo muselo v červenci kvůli nemoci covid-19 do karantény a liga tak skončila předčasně.

„Čeká nás extrémně náročný zápas, ale uděláme všechno pro to, abychom ho slávistům co nejvíce ztížili. Uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč.

Mrzí ho, že se zranil mladý záložník Denis Darmovzal. „Vypadal velmi dobře, ale mimo hru bude zhruba tři týdny,“ řekl Kováč, jemuž chybějí i Pikul a dlouhodobě zranění Hnaníček a Schaffartzik.