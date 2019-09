Jak opavský Šrom vychytal Slavii. Už jsme potřebovali vzpruhu, těší ho

„Konečně jsem něco chytil,“ usmál se Šrom, který zvládl jedenáct slávistických střel.



Jeho výkon ocenil trenér Ivan Kopecký i spoluhráči. „Všichni hráči si zaslouží absolutorium, ale vyzdvihnout musím Vojtu Šroma. Podal heroický výkon,“ řekl Kopecký.

„Vojta nás podržel, měl skvělé zákroky. Suverénně byl náš nejlepší hráč,“ podotkl opavský kapitán a střelec vyrovnávacího gólu Jan Žídek. „Něco mě trefilo i v Plzni, ale tam jsme bohužel inkasovali čtyřikrát. Takže jsem rád, že dneska to byl jenom jeden gól, a ještě jsem radši, že jsme v závěru vyrovnali a máme bodík,“ uvedl Vojtěch Šrom.

Jak moc vám bod po pěti prohrách za sebou pomůže?

Můžeme se od něj odrazit. Potřebovali jsme už nějakou vzpruhu. O to cennější je, že to bylo zrovna se Slavií. Věřím, že už zase budeme hrát svoji hru a budeme vyhrávat. Potřebujeme body a musíme je brát všude.

Ukázalo se, že musíte bojovat a hrát s nasazením, což vám v předešlých dvou zápasech chybělo, že?

Paradoxně ano, byť to tak úplně nechci říct. Pomohlo nám, že jsme šli do desíti. Že jsme se museli semknout, makat jeden za druhého a jezdit po zadku.

Co vám proletělo hlavou, když jste brzo přišli o vyloučeného stopera Svozila, a ještě proti mistrovské Slavii?

Vůbec nic. Kdybych si měl myslet, že je vše v čudu, to bych se mohl sbalit a odejít ze hřiště. Můžeme si říkat, jestli to bylo na červenou, nebo ne... To posoudil rozhodčí. Pro nás to znamenalo, že se jeden z kluků stáhl do středu obrany (Jan Schaffartzik), a pokračovali jsme dál.

Jak to opavský univerzál Jan Schaffartzik na postu stopera zvládl?

Jak jste viděli - dobře. A nejenom Schaffartzik, celý tým jezdil po zadku, kluci padali do střel, šlapali jeden za druhého. Dneska tam bylo všechno.

Kterého zákroku si nejvíc považujete vy?

Ani nevím. Třeba Stanciu trefil ten přímák hezky. Ale nebylo to tak razantní. Situací bylo hodně. V prvním poločase střílel myslím Frydrych, a to jsem balon posunul jen kousek od sebe.

Čekal jste, že dostanete příležitost i proti Slavii, když jste v Plzni dostal čtyři branky, byť jste za ně nemohl?

Takhle to bylo dané, že bych měl dostat šanci i proti Slavii, že mě trenér po jednom zápase neodstřelí. A určitě je pro mě lepší rozjezd proti dvěma nejlepším celkům než proti dvěma nejhorším. V těch zápasech nemáte co ztratit. Můžete jen získat.

Ve 35. minutě mnozí fanoušci na protest proti vedení klubu odešli z hlediště. Vnímal jste to?

Ne, soustředil jsem se na hru. Těch situací tam bylo tolik... Asi se musím fanouškům omluvit, ale vnímám je, že tam jsou, až rozhodčí odpíská konec utkání.