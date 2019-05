Musíme být na zemi a dál se o ligu rvát, říká opavský trenér Kopecký

Opavský záložník Jan Řezníček odmítl, že by jim v případě prohry minule s Karvinou hrozil propad na místa znamenající baráž.

„Samozřejmě jsme ve skupině, kde ta baráž může nastat, ale furt je těch zápasů dost,“ řekl Řezníček. „Furt hrajeme sami za sebe a jen my sami si to můžeme pokazit. Ne jako Karviná, která potřebuje vyhrávat a spoléhat na to, že ostatní body ztratí.“

Opavští stále musejí být ve střehu, jelikož ve hře je ještě 12 bodů a na čtrnácté místo, které stejně jako patnácté znamená účast v baráži s celky na třetím a druhém místě národní ligy, ztrácejí pět bodů.

„Musíme být na zemi a dál se o ligu rvát. Doufám, že výhra nad Karvinou nám pomůže psychicky a v dalších zápasech se to projeví na hřišti,“ uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.

„Nadstavba a baráž je zajímavá v tom, že máte další naději ligu zachránit, když to nestihnete v základní části. Ale kdyby nebyla, tak by už byl dávno konec a my byli v klidu zachráněni. Takže je tam pro i proti,“ uvedl Jan Řezníček.

Uznává, že výhodou Slezského FC je, že oba úvodní zápasy nadstavby hraje doma. „Musíme teď ale porazit i Duklu,“ dodal. „Na druhou stranu domácí zápasy vás mohou dostat pod tlak, jelikož jakékoliv zaváhání se vám může šeredně vymstít,“ upozornil Ivan Kopecký.

„Dukla nehraje vůbec špatně“

Opava už Duklu v jarní části ligy na svém hřišti porazila 2:0. Může z toho zápasu vycházet? „Podle výsledku asi jo, ale nebylo to úplně jednoznačné utkání,“ upozornil Řezníček. „Dukla byla silná, nebylo to jednoduché, čeká nás hodně těžký soupeř. Ono se to nezdá, ale Dukla nehraje vůbec špatně.“

Jaké jsou vůbec zápasy skupiny o záchranu? Jsou nervóznější? „Těžko říct, ale možná tam trošku větší nervozita je,“ odpověděl Jan Řezníček.

„Pořád jsou před námi těžká utkání,“ uvedl Kopecký. „Teď nás čeká Dukla. Hraje kombinačně a tím, že jsou jasně dole, z nich může spadnout tlak, půjdou do rizika. Nebude to nic jednoduchého, ale doufám, že to zvládneme. Každý zápas je složitý a půjde o každý bod až do poslední chvíle, než budeme z boje o udržení venku, a to zatím nejsme.“