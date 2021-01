Opavské fotbalisty ani po sérii bez výhry neopouští optimismus

Obzvlášť prestižní bude dohrávka 13. kola první ligy se Spartou Praha ve středu od 18.00 pro opavského trenéra Radoslava Kováče a stopera Jiřího Kulhánka.Kováč býval oporou Sparty, Kulhánek je stále jejím hráčem.

„Moc se těším, ve Spartě mám spoustu kamarádů,“ řekl Radoslav Kováč, který dnešního protivníka viděl při nedělním duelu v Ostravě s Baníkem (0:0). „Uvidíme, jakou sestavu postaví, ale předpokládám, že budou hrát jako my na tři obránce. Trojka na trojku...“

Kulhánkovi post stopera nevadí

Jiřího Kulhánka mrzí, že vzhledem k obvyklé dohodě klubů v případě hostování nesmí nastoupit.

Opava - Sparta středa 18.00 online

„Moc rád bych si proti Spartě zahrál, asi jako každý hráč. Je to jeden z top týmů, ale mám tam smlouvu, tak je to nastavené a s tím nic neudělám,“ povzdechl si Kulhánek, který druhou sezonu putuje po jiných klubech.



Záložník Jiří Kulhánek si proti „své“ Spartě nezahraje.

Na podzim byl v Mladé Boleslavi, kde se však jen jednou dostal do základu, a to shodou okolností proti Opavě (2:2).



Kulhánek je záložník, leč v opavském dresu při své premiéře proti Zlínu (0:0) nastoupil jako stoper. „Spíše tady budu v obraně než ve středu zálohy jako šestka, protože tu hraje Tiéhi, který je na tom postu velmi kvalitní,“ uvedl Kulhánek.

Když přijímal nabídku Slezského FC, věděl, že s ním Radoslav Kováč počítá do obrany. „Takže to pro mě není žádné překvapení.“

Proti Zlínu ukázal, že novou roli zvládá s přehledem. „Celý život jsem sice hrál v záloze, ale občas jsem zaskočil i jako stoper, takže mi to není cizí a nemám s tím problém,“ řekl.

Byť Opavští v minulém kole nedostali gól, čelili několika nebezpečným šancím zlínských fotbalistů.

Trenér opavských fotbalistů Radoslav Kováč.

„Musíme být objektivní. Soupeři se proti nám asi do nějaké šance dostanou, i když by se nám líbilo, kdyby ne,“ prohlásil Jiří Kulhánek.



Kováč si pochvaluje, že s Kulhánkovým příchodem má více možností, jak mužstvo poskládat. „V záloze ale máme silného Tiéhiho. Proti Zlínu měl sice kostrbatý začátek, ale je to velmi dobrý hráč. A Kulhánek stopera zvládl,“ podotkl Radoslav Kováč.

Jenže dnes se bez něj musí obejít. Do sestavy by se měl vrátit Didiba, který byl nemocný. „O víkendu už po dvou dnech tréninku nastoupil za béčko, takže by měl být připravený,“ doufá Kováč.

Slezský FC ztrácí tři body

Na patnácté místo zaručující záchranu fotbalisté Slezského FC ztrácejí tři body a mají dva duely k dobru. Porazit Spartu, ztrátu by smazali...

„Chybí nám ještě dohrát utkání s Bohemkou venku,“ zmínil kouč duel, který tým čeká za týden. „Každý zápas je složitý, ale my potřebujeme co nejdříve urvat ty tři body. Věřím, že pak se to otočí a chytneme se.“

K tomu má Opavským pomoci i mohutné doplňování sestavy, když v zimní pauze získali sedm hráčů do pole. Všechny však jen na hostování.

Nováčci dostali příležitost hned proti Zlínu. „Byl jsem z nových hráčů nezvykle nervózní, nevěděl jsem, co čekat,“ přiznal Radoslav Kováč. „Na tréninku se ukazovali velice dobře, ale zápas je vždy jiný. Navíc Březina hrál naposledy sedmnáctého listopadu, Čvančara také. Hellebrand toho ve Slovácku také moc neodehrál. Snad se budeme každým zápasem zvedat. Hlavně potřebujeme co nejdříve získat tři body.“