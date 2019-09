V Opavě vědí, že se musejí vyvarovat zbytečných vyloučení

Slezskému FC bude chybět stoper Jaroslav Svozil, který má po vyloučení v minulém utkání stop na jedno utkání. Nahradit by ho měl uprostřed obrany opavský univerzál Jan Schaffartzik, který se na jeho místo stáhl už v souboji se Slavií.

A poprvé by za Opavu mohl nastoupit Martin Sus, jehož klub získal v reprezentační přestávce ze slovenské Seredě.

„V Olomouci jsem hrál, takže mě mrzí, že nemůžu nastoupit,“ povzdechl si Svozil, odchovanec olomoucké Sigmy. „Ale beru to jako fakt. Tak to ve fotbale někdy je. Budou další zápasy. Snad trenéra přesvědčím a do sestavy se vrátím.“

Svozil se do sestavy v této sezoně už vracel po zranění. Tentokrát byl třetím vyloučeným hráčem Opavanů během úvodních osmi kol. „Pořád to pokračuje,“ povzdechl si opavský trenér Ivan Kopecký. „Svozilovo vyloučení bylo zase šok pro všechny. Toho se musíme vyvarovat.“

Olomoucký trenér Radoslav Látal ocenil opavský výkon v předešlém utkání. „I v deseti hráli výborně,“ řekl Látal na webových stránkách Sigmy. „Čeká nás nevyzpytatelný soupeř. Jestli si myslíme, že přijede Opava a bude to jednoduché, tak na to zapomeňme.