Opavští fotbalisté se k výhře nad Teplicemi protrápili

8:57

Byly to nervy. Dřina. Ale vyšlo to. Fotbalisté Slezského FC Opava ukončili sérii osmi prvoligových zápasů bez výhry. V šestém kole tohoto ročníku první ligy porazili Teplice 2:1. „Konečně. Je to důležité vítězství,“ prohlásil opavský záložník Karol Mondek, který utkání rozhodl v 55. minutě, když si potáhl míč na střed a zpoza pokutového území střílel k pravé tyči.