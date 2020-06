Opavští nedali penaltu, ale na bod v Teplicích nakonec dosáhli

„O tom se mluví už dlouho. Má být všude, anebo nikde,“ prohlásil. opavský trenér Jiří Balcárek.



Podle televizních záběrů byl Juřena na ofsajdové hraně. „Tím závěrem jsme byli všichni frustrovaní,“ řekl teplický záložník Daniel Trubač.

„Rozhodně jsme měli posledních dvacet minut dohrát lépe. Byl to ohromně důležitý zápas, takže je to škoda, a nebavím se o tom, zda byl gól z ofsajdu, nebo ne. To musí rozebrat někdo jiný.“



Jiří Balcárek litoval individuálních chyb při obou gólech, které Slezský FC dostal. První dal domácí Řezníček už v desáté minutě z penalty po ruce Dordiće. „Soupeř přebral míč a chtěl jít kolem mě. Blbě jsem zareagoval,“ uznal opavský záložník Bojan Dordić.

„Nemůže se stát, že takto zahrajeme rukou, když je do té doby utkání bez šancí. Tím je hned pryč to, co chceme hrát,“ podotkl trenér Balcárek. „Ve druhém případě musíme být při standardce důslednější, nemůžeme nechat volného hráče na malém vápně.“

Teplice - Opava 2:2, dvě penalty, červená karta. Hosté srovnali v závěru

Kouč uvedl, že v závěru už hráli vabank se třemi obránci a třemi útočníky. „A podařilo se nám vyrovnat,“ těšilo Balcárka. „Pozitivní na utkání bylo, že i když jsme při druhém gólu Teplic udělali obrovskou chybu a nedali pak penaltu, že se mužstvo nesložilo, že si šlo za vyrovnáním. Takový průběh druhého poločasu by totiž mohl s týmem zamávat.“

Pro Opavu je cenné i to, že v lize na hřišti soupeře vstřelila gól po sedmi zápasech, po osmi měsících. Z minulých dvou duelů získala dva body. „Chtěli jsme ale více,“ prohlásil Jiří Balcárek.