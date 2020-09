Opavský trenér Kováč: Dvacet metrů před brankou strádáme

Znovu se ukázalo, že jen těžce střílíte góly. V čem je problém?

V ofenzivní části nám stále chybí větší agresivita v šestnáctce. Bohužel nejsme schopni balon do brány dotlačit. Stojíme v řadě, nikdo nevyskočí. Nejsme dost důrazní a máme malý hlad po gólu. Tentokrát nám ani nešly centry. Ve finální fázi na posledních dvaceti metrech před brankou soupeře strádáme.

V duelu s Českými Budějovicemi jste si moc přáli potvrdit bod získaný v Příbrami po minulé remíze 1:1. Takže je to pro vás velké zklamání?

Každý bod se počítá, nicméně ze dvou domácích utkání jsme vytěžili pouze jeden, což je strašně málo. Hlavně doma musíme zápasy zvládat. Jinak se dostaneme do problémů. To je jasné. Ta ztráta mě hodně mrzí.

Obránce Joss Didiba, jehož jste v týdnu získali na hostování ze Senice, hned nastoupil v základu. Jak se vám líbil?

Prvních deset minut si na naši hru i na českou ligu trošičku zvykal, ale typologicky je to velmi silný hráč. V soubojích byl výborný. Jeho výkon hodnotíme velmi pozitivně a věříme, že půjde ještě nahoru.

Polský záložník Bartosz Pikul opět naskočil jen na několik minut. Co na něj říkáte?

Přišel z třetí polské ligy. Cením si na něm, že i když tam jde na chvilku (v 77. minutě střídal Dordiće – pozn. red.), dvakrát vystřelil a trefil břevno. Ve střelbě jsme velice málo aktivní, a přitom na kluky apelujeme, že musejí střílet. Pikulův výkon mohu hodnotit jen pozitivně. Byl cítit. Ke gólu, aby zápas rozhodl, mu chyběl kousek. Škoda.